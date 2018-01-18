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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد:

نقش روحانیون در اقامه معروف‌ها و کاهش منکرات قابل انکار نیست

نقش روحانیون در اقامه معروف‌ها و کاهش منکرات قابل انکار نیست

اسدآباد - سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد گفت: نقش روحانیون در اقامه معروف‌ها و کاهش منکرات قابل انکار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی با تعدادی از روحانیون مبلغ اظهار داشت: نظرات روحانیون در بین مردم دارای مشروعیت بالایی بوده و نقش روحانیون در اقامه معروف‌ها و کاهش منکرات قابل انکار نیست.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام‌الله دهه فجر بر ضرورت استفاده از فرصت تبلیغی این ایام تأکید کرد و گفت: روحانیون اعزامی با یاری هیئت امنای مساجد و هیئات مذهبی و افراد متدین در شهرها و روستاها مجالس سخنرانی تشکیل می‌دهند و درزمینهٔ عقاید، اخلاق، تاریخ اسلام، احکام شرعی، آداب معاشرت اسلامی و دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی روشنگری می‌کنند که این امر بسیار باارزش است.

موسوی اضافه کرد: نقش این مجالس در تقویت دین‌داری، شبهه‌زدایی، امیدبخشی و آگاهی آفرینی و تحکیم و عدالت و اخلاق و تجدید حیات دینی جامعه و در یک سخن در اقامه معروف‌ها و کاهش منکرات قابل انکار نیست.

سرپرست تبلیغات اسلامی اسدآباد عنوان کرد: فلسفه حضور روحانیون در روستاها و مساجد مناطق مختلف جذب جوانان و نوجوانان به‌سوی برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای اثبات کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف است، افزود: تلاش جبهه کفر و استکبار برای القای ناکارآمدی نظام اسلامی همواره شکست خورده است.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی بسترهای رشد و شکوفایی ایران را در عرصه های مختلف فراهم کرده است، افزود: این انقلاب الهی با قطع وابستگی ها به غرب، موجب استقلال و خودکفایی کشور در بخش های مختلف شده است.

حجت‌الاسلام سید مجید موسوی با توجه به برگزاری گفتمان های دینی اظهار داشت: یکی از روش‌ها و شیوه‌های اثرگذار تبلیغی، گفتمان چهره به چهره است که با استقبال خوب نسل جوان جامعه روبه‌رو شده و تبلیغات اسلامی با توجه به مناسبت ها و با همکاری روحانیون مستقر نسبت به برگزاری این گفتمان‌ها در سطح مساجد و حسینیه‌ها و مدارس شهرستان اقدام می کند.

موسوی اجرای گفتمان را یکی از اقدامات تبلیغات اسلامی در راستای توسعه و ترویج آموزه‌ها و شعائر دینی برشمرد و گفت: تبلیغات اسلامی با موضوع نهادینه کردن آموزه‌های دینی و معنوی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرای این گفتمان‌ها را تا پایان سال جاری در دستور کار خود دارد.

کد مطلب 4203377

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