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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۹

مدیرعامل نفتکش خبر داد:

انتقال پیکرهای پیداشده سانحه سانچی به کشور پس از آزمایش DNA

انتقال پیکرهای پیداشده سانحه سانچی به کشور پس از آزمایش DNA

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد: پیکرهای سه تن از جان باختگان کشتی سانچی پس از مشخص شدن آزمایش DNA به کشور انتقال می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیروس کیان ارثی در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشتی سانچی که دراین شرکت برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: اولویت ما گرفتن نمونه دی ان‌ای خانواده‌های شهدای نفتکش و ارسال آن به چین است.

وی گفت: پس از دریافت این نمونه‌ها با هماهنگی کنسولگری کشورمان در چین پیکرهای سه تن از جان باختگان به میهمن انتقال خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: بر اساس اسناد و مدارک و بر خلاف تصور اولیه شدت انفجار در نفتکش سانچی به حدی بالا بود که فرصت مناسب برای نجات سرنشینان آن مهیا نشد.

وی گفت: حرارت کشتی در حال سوختن بسیار بالا بود و به دلایل فنی استفاده از فوم برای خاموش کردن آتش میسر نبود.

کیان ارثی با رد برخی اظهار نظرها مبنی بر همکاری نکردن چینی‌ها در عملیات امداد و نجات نفتکش حادثه دیده ایرانی افزود: چینی‌ها هر آنچه را که می‌توانستند برای این کار انجام دادند.

کد مطلب 4203381

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