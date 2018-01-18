انتقال پیکرهای پیداشده سانحه سانچی به کشور پس از آزمایش DNA

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیروس کیان ارثی در حاشیه مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشتی سانچی که دراین شرکت برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: اولویت ما گرفتن نمونه دی ان‌ای خانواده‌های شهدای نفتکش و ارسال آن به چین است.

وی گفت: پس از دریافت این نمونه‌ها با هماهنگی کنسولگری کشورمان در چین پیکرهای سه تن از جان باختگان به میهمن انتقال خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: بر اساس اسناد و مدارک و بر خلاف تصور اولیه شدت انفجار در نفتکش سانچی به حدی بالا بود که فرصت مناسب برای نجات سرنشینان آن مهیا نشد.

وی گفت: حرارت کشتی در حال سوختن بسیار بالا بود و به دلایل فنی استفاده از فوم برای خاموش کردن آتش میسر نبود.

کیان ارثی با رد برخی اظهار نظرها مبنی بر همکاری نکردن چینی‌ها در عملیات امداد و نجات نفتکش حادثه دیده ایرانی افزود: چینی‌ها هر آنچه را که می‌توانستند برای این کار انجام دادند.