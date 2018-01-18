عزم استانی برای توسعه صنعت مبل بهارستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی ظهر پنج شنبه در خصوص دستاوردهای سفر استاندار تهران به بهارستان، در جمع خبرنگاران گفت: بازدید استاندار تهران سبب ایجاد انسجام و همبستگی بین مسئولین سیاسی، اجرایی و فرهنگی استان و شهرستان باشد.

وی از کاهش مالیات سه راهی «آدران» خبر داد و افزود: همه ادارات خدمات رسان باید برای پیشرفت سرمایه گذاری در شهرستان بهارستان کمک کنند و از کسب و کار حمایت کرده و طوری عمل کنیم، تا بازار مبل بتوانیم صادرات به کشورهای خلیج فارس و مسکو داشته باشیم.

نماینده شهرستان های رباط کریم و بهارستان با بیان این که حضور استاندار تهران برای دریافت اعتبارات و حمایت های استانی برای صنعت مبل بهارستان تاثیر دارد و گفت: عزم استانی و شهرستانی همه مسئولان تقویت کسب و کار است.