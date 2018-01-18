تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تاکستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز پنجشنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان تاکستان اظهار کرد: شهرستان تاکستان شرایط مستعدی در بخش کشاورزی دارد که بایستی از این توانمندی به نحو شایسته استفاده کرد.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای توسعه بخش کشاورزی و اقتصادی در این شهرستان انجام شده است.

طاهرخانی به اهمیت ایجاد و تشکیل صندوق کشمش در شهرستان تاکستان اشاره کرد و گفت : این صندوق بایستی ۳۰ سال پیش در این شهرستان تاسیس می شود که انشاله با تاسیس این صندوق مشکل تاکداران استان رفع خواهد شد.

طاهرخانی تصریح کرد : صندوق کشمش یک صندوق دائمی است که ۴۹ درصد سهم آن دولت و ۵۱ درصد سهم آن مربوط به کشاورزان است.

فرماندار شهرستان تاکستان نیز به ایجاد صندوق کشمش در شهرستان تاکستان اشاره کرد و گفت :در بهمن ماه سال جاری انتخابات هیئت مدیره صندوق کشمش برگزار می شود و صندوق رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

سیاوش طاهرخانی اظهار داشت : انشااله به گونه ای سیاست گذاری شود که صندوق کشمش به وجود کشاورزان وابسته باشد.

در پایان این مراسم از ۱۰ نمونه استانی و ۱۴ نمونه شهرستانی تجلیل شد.