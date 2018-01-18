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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی:

تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تاکستان تجلیل شدند

تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی تاکستان تجلیل شدند

قزوین -مراسم تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران برتر بخش کشاورزی شهرستان تاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی روز پنجشنبه در آئین تجلیل از تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان تاکستان اظهار کرد: شهرستان تاکستان شرایط مستعدی در بخش کشاورزی دارد که بایستی از این توانمندی به نحو شایسته استفاده کرد.

وی افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای توسعه بخش کشاورزی و اقتصادی در این شهرستان انجام شده است.

طاهرخانی به اهمیت ایجاد و تشکیل صندوق کشمش در شهرستان تاکستان اشاره کرد و گفت : این صندوق بایستی ۳۰ سال پیش در این شهرستان تاسیس می شود که انشاله با تاسیس این صندوق مشکل تاکداران استان رفع خواهد شد.

طاهرخانی تصریح کرد : صندوق کشمش یک صندوق دائمی است که ۴۹ درصد سهم آن دولت و ۵۱ درصد سهم  آن مربوط به کشاورزان است.

فرماندار شهرستان تاکستان نیز به ایجاد صندوق کشمش در شهرستان تاکستان اشاره کرد  و گفت :در بهمن ماه   سال جاری  انتخابات هیئت مدیره صندوق کشمش برگزار می شود و صندوق رسما کار خود را آغاز خواهد کرد.

سیاوش طاهرخانی اظهار داشت : انشااله به گونه ای سیاست گذاری شود که صندوق کشمش به وجود کشاورزان وابسته باشد.

در پایان این مراسم از ۱۰   نمونه استانی و ۱۴ نمونه شهرستانی تجلیل شد.

کد مطلب 4203386

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