به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی روز پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات زیرساخت های شهرستان خمین اظهار داشت: اگر شهرداری ها بتوانند با برنامه های بلندمدت در توسعه زیرساخت های شهری تلاش کنند باعث ماندگاری مردم در شهرهای کوچکتر می شود، چراکه شاهد مهاجرت بسیار از شهرستان خمین هستیم.

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی بیان کرد: منابع مالی شهرداری استان ۹۹۰ میلیارد تومان است و از طریق ارزش افزوده اعتبارات دولتی و درآمدی، ۲۰۰ میلیارد تومان کمک های مالی به شهرداری شده، اما این میزان منابع جوابگوی پروژه های شهری استان نیست و شهرداران باید با کم کردن هزینه ها درآمد شهرداری ها را افزایش دهند.

قربانی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی متراکم در شهرداری ها وجود دارد و در همه شهرداری ها شاهد مازاد نیرو هستیم، بنابراین بایستی این نیروها ساماندهی شوند و این اقدام گامی روبه جلو برای کم کردن هزینه های شهرداری ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: آموزش علمی نیروی انسانی در حوزه شهری می تواند به رشد شهر و شهرداری ها کمک کند و آموزش همگانی آتش نشانی نیز بایستی مدنظر قرار گیرد چرا که در بسیاری از اقدامات و فعالیت ها در حوادث، نیروی داوطلب وجود دارد که بایستی آموزش های علمی و صحیح به آنها داده شود و نیروی آتش نشان باید افزایش یابد .

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی ضمن بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام بایستی در اولویت کار شهرداری ها باشد، خاطرنشان کرد: در خصوص تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری نیازمند یک بانک اطلاعاتی هستیم تا بتوان عملیات اجرایی پروژه ها را با اتخاذ تصمیم درست و در یک دوره زمانی مشخص تعیین تکلیف کرد.

قربانی استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و تعامل با دستگاه های اجرایی را در مدیریت شهری مهم دانست و گفت: رشد شهری نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی است و بایستی از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی نیز بهره برد.

توسعه فضای سبز خمین نیازمند تامین آب است

شهردار خمین نیز در این جلسه گفت: شهرستان خمین دارای یکصد هکتار فضای سبز چمن، بوته، گل و درخت است که برای نگهداری از این فضا ۱۰۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد.

ابوالفضل مرتضیان اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرداری خمین از پنج حلقه چاه آب که شرکت آب منطقه ای مرکزی در اختیار گذاشته مجوز بهره برداری ۱۲۵لیتر در ثانیه را دارد اما کمتر از ۱۹ لیتر در ثانیه برای فضای سبز آب برداشت می شود.

شهردار خمین بیان کرد: با توجه به اینکه تامین آب فضای سبز خمین به روش سنتی است، نیازمند یکصد لیتر در ثانیه آب می باشد که اگر به روش نوین هم آبیاری شود نیازمند ۴۰ لیتر در ثانیه آب است.

مرتضیان تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آبی و بحران آب در خمین اگر به همین روش ادامه یابد، ۵۰ درصد از فضای سبز این شهرستان خشک می شود که زیبنده چهره شهر نخواهد بود.

وی ادامه داد: بایستی با تخصیص آب از سد فرنق و استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب خمین با همکاری آب منطقه مرکزی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز خمین اقدام کرد.

شهردار خمین خاطر نشان کرد: همچنین چاه هایی که برای تامین آب شرب خمین وجود دارد و بدون استفاده هستند به صورت موقت در اختیار شهرداری قرار گیرد تا از این طریق آب مورد نیاز فضای سبز تامین شود.

مرتضیان با اشاره به طرح های راه و شهرسازی عنوان کرد: بایستی برای تکمیل طرح کمربندی خمین که سه ورودی اصلی شهرستان است و میدان های اصلی ورودی شهر که نیمه کاره باقی مانده یک دوره زمانی مشخص گردد تا روند اجرای عملیات تسریع شود .