سالانه ۱۱۰ هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا ملک زاده ظهر پنجشنبه در همایش تاثیر مصرف تریاک در ابتلا به سرطان تاکید کرد: طی بررسی های انجام شده سالانه حدود ۱۱۰ هزار نفر در کشور به سرطان های مختلف مبتلا می شوند که بخشی از آنها به دلیل مصرف تریاک است.

وی یادآور شد: در سطح کشور حدود ۱۰ درصد از مردم در سنین بالای ۴۰ سال تریاک مصرف می کنند که البته به عنوان اعتیاد نیست بلکه برای تفریح مصرف می کنند.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت تاکید کرد: متاسفانه از گذشته یک فرهنگ اشتباه در کشور ایجاد شده که تریاک جنبه درمانی دارد در حالیکه چنین نیست بلکه برخی از مواد حاصله از تریاک در کاهش دردهای موثر است.

ملک زاده یادآور شد: تاثیر مصرف تریاک در ابتلا به سرطان ریه ۳ برابر، سرطان مری ۲.۵ برابر، سرطان مستانه ۴ برابر است که باید مراقب این موارد باشیم.

وی افزود: مصرف تریاک برای هیچ دردی خوب نیست و باید این مهم را در کشور فرهنگسازی کنیم.

معاون وزیر بهداشت در خصوص فروش مواد مخدر در داروخانه ها، گفت: فروش مواد مخدر و تریاک در هیچ داروخانه ای صحت ندارد حتی مواد حاصل از تریاک نیز با دستور پزشک و در مراکز مخصوص ارائه می شود.