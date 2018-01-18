شناسایی و دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب یک شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جهان دیماز در تشریح این خبر افزود: یکی از شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضایی مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی خود به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به پلیس فتا در این شهرستان مراجعه و خواستار پیگیری این موضوع شد.

دیماز ابراز داشت: در همین راستا ضمن تشکیل پرونده، کشف و شناسایی عامل مربوط به بزه انجام شده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا در شهرستان کهگیلویه قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: با اقدامات فنی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد که تراکنش های صورت گرفته از حساب شاکی از طریق اینترنت به حساب شخصی به هویت معلوم واریز شده است.

دیماز تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و صدور دستورات، تمام موجودی حساب شخص مزبور توسط بانک عامل مسدود و به قید فوریت قبل از برداشت وجه شاکی توسط متهم، حساب مورد نظر مسدود و با دستور کتبی از مقام قضایی نسبت به برگشت وجه برداشت شده از حساب بانکی شاکی اقدامات لازم انجام گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: با توجه به اینکه متهم خارج از حوزه استحفاظی این استان است پرونده جهت دستگیری متهم به پلیس فتا در استان مربوطه ارسال شد.

دیماز در پایان از شهروندان خواست در صورت بروز مشکلات در فضای سایبری به پلیس فتا مراجعه و مشکل خود را با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند و یا با تماس با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.