كانديداهاي سه عنوان از جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بخش گفت و گو و گزارش آثار فريد بهنوا، علي اكبر زين العابدين همداني و لاله جعفري از مجله سروش نوجوان، امير وهابي املشي و حميد رضا داداشي از مجله رشد جوان، عزت الله الوندي از نشريه دوچرخه و حديث لزر غلامي از مجله پندار به عنوان كانديدا انتخاب شده است.

همچنين در بخش داستان تاليف محمد حمزه زاده از مجله رشد دانش آموز، منيژه نصر اللهي از رشد نوجوان، داود غفار زادگان و محمد رضا يوسفي از سروش نوجوان، جلال توكلي و محمد حسن حسيني از كيهان بچه ها كانديداي دريافت جايزه شدند.

در بخش ترجمه داستان مصطفي رحماندوست از مجله سروش كودكان، منيژه نصر اللهي از رشد نوجوان، سپيده خليلي از رشد جوان، مژگان شيخي از پوپك، فريده هادي از سلام بچه ها، فروزنده داور پناه از دوچره و علي خاكبازان از مجله رشد جوان كانديداي عنوان بهترين صاحب اثر شده اند.

در بخش گفت و گو و گزارش حسن احمدي، محسن هجري و عرفان نظرآهاري در بخش داستان تاليف، امير حسين فردي، محمدرضا بايرامي و حميد رضا شاه آبادي و در بخش ترجمه داستان، شهرام اقبال زاده ، دكتر علي عباسي و زهرا احمدي به داوري آثار پرداختند.

برگزيدگان ششمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان، 19 آذر ماه ساعت 15 طي مراسمي در مركز آفرينش هاي فرهنگي - هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان معرفي مي شوند.

اين آثار از ميان مطالب چاپ شده در 35 عنوان نشريه كودك و نوجوان طي دو سال گذشته انتخاب شده اند.

