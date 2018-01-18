به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر، عزیزالله مهدیان در برنامه «تیتر امشب» شب گذشته با موضوع وضعیت مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۲۸ هزار نفر به بانک معرفی شده اند و در بازسازی مشکلی نداریم. به اندازه کافی هم در منطقه کانکس کافی داریم و خانوارهایی که کانکس نیاز داشته باشند تا چند روز آینده کانکس ها تحویل می شود. بیش از هزار کانکس در سرپل ذهاب آماده داریم که به خانوارهایی که کانکس نیاز داشته باشند کانکس تحویل خواهد شد.

وی درباره مشکل بانک ها در پرداخت تسهیلات افزود: خیلی از شهرستان ها فقط یک شعبه دارند و امکانات محدود است که قرار است با ایجاد شعب سیار، بانک ها را در ارائه خدمات تقویت کنیم.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: تلاش ما این است که سرعت پرداخت تسهیلات را بالا ببریم اما شرط شروع ساخت و ساز اعطای تسهیلات و عقد قرارداد نیست بلکه کسانی که اعلام آمادگی برای ساخت و ساز داشته باشند ما مصالح را تامین می کنیم چون عقد قرارداد یک ماه زمان می برد و ما باید در یک پروسه زمانی محدود، حدود ۹۰ هزار عقد قرارداد انجام دهیم که عملا زمانبر است.

وی درباره سلیقه ای عمل کردن بانک ها اظهار کرد: برخی بانک ها ممکن است سلیقه ای عمل کرده باشند که این کار با هماهنگی با استاندار در حال پیگیری است. قرار است جلسه ای هم با مدیران بانک ها در برطرف کردن مشکلات در پرداخت و نحوه پرداخت ها هماهنگی های لازم را انجام دهیم.

مهدیان تصریح کرد: بانک ها ظرفیت و کشش این حجم کار را ندارند و باید از بانک های دیگر کمک بگیریم چون با این تعداد نیرو و این حجم بزرگ کار، بانک های عامل معرفی شده، جوابگو نخواهند بود. بانک ها به تعداد واحدهای مسکونی باید تسهیلات پرداخت کنند و بانک ها باید بپذیرند اگر کسی قرار است چند وام بگیرد هم در اعطای وام کوتاهی نکنند. بعضی مسائل برای ضامن زنجیره ای باید با کمک بانک مرکزی حل شود چون از اول قرار بر این بود که سه نفر سه نفر بتوانند به صورت زنجیره ای ضامن شوند که ما از بانک مرکزی می خواهیم که به ما در پرداخت ها کمک کنند.

وی درباره هزینه طراحی های ساخت نیز گفت: بنیاد مسکن هزینه های طراحی ساخت را تقبل کرده و پروانه ساخت و ساز نیز به صورت رایگان تحویل می شود. در شهرها و روستاها تا صد متر نظارت ها رایگان انجام می شود و بنیاد مسکن هزینه ها را پرداخت می کند و از صد متر به بالا هزینه نظام مهندسی دریافت خواهد شد. اگر خانواده ای بخواهد ساختمانی بالای صد متر بسازد باید هزینه طراحی و نظارت ها را طبق تعرفه های تعریف شده پرداخت کند.

معاون بنیاد مسکن گفت: در بازسازی ها، سقف زنی مناطق روستایی را تا پایان خرداد ماه تکمیل خواهیم کرد اما بازسازی مناطق شهری بیشتر زمان می خواهد.

استاندار کرمانشاه: بانک ها در پرداخت تسهیلات سرعت عمل داشته باشند

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در این برنامه درباره اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده ثلاث باباجانی گفت: کانکس ها به تعداد کافی تحویل شده است ولی کسانی که کانکس نگرفته اند حتما جز کسانی هستند که خانه هایشان نیاز به تعمیرات دارد و باید تعمیرات را انجام دهند و اینکه در چند روز آینده تمامی کانکس ها تحویل خواهد شد.

وی افزود: حدود ۲۸ هزار و ۸۶۰ پرونده به بانک ها معرفی شده در حالی که عقد قرارداد ما ۱۲ هزار تاست و پرداختی ها بیش از ۷۵۰۰ تامی باشد. نابراین ما از بانک ها تقاضا داریم در کارها سرعت عمل در کارها داشته باشند. ما از بانک ها گله مند هستیم چون مردم هنوز در چادر به سر می برند. دولت مصوب کرده که این کار انجام شود بانک ها نیز باید در پرداخت ها سرعت عمل داشته باشند و نباید سلیقه ای عمل کنند چراکه برخی بانک ها در این مناطق هم بدون توجه به وضعیت مردم هنوز برای پرداخت تسهیلات چند ضامن می خواهند که این سلیقه ای عمل کردن بانک ها درست نیست. ما از بیمه هم گله داریم چون مسکن مهر ما هنوز درگیر بروکراسی بیمه و پرداخت هاست. در جلسه ی امروز ستاد مرکزی نیز بر تسهیل و سرعت پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها تاکید شد.

استاندار کرمانشاه درباره اقدامات در قصر شیرین اظهار کرد: کار ساخت سرویس های بهداشتی در حال انجام است و از مردم نیز می خواهیم که در ساخت سرویس های بهداشتی کمک کنند.

بازوند ادامه داد: تخریب منازلی که اضافه شده اند که در لیست قبلی ما نبوده اند درست است . تقریبا رقم تخریب ما در مناطق شهری و رروستایی دوبرابر رقم های اول تخمین زده می باشد که از دولت می خواهیم این موضوع را در دستور کار قرار دهد. درباره واریز کمک های مردم به هلال احمر هنوز بخشی در حساب هلال احمر می باشد که به تدریج پرداخت خواهد شد.

نماینده قصرشیرین: کمک های مردمی هنوز به دست زلزله زدگان نرسیده است

فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از صدا و سیما برای پیگیری اقدامات انجام شده در مناطق زلزله زده تشکر می کنم. گیلان غرب در شرایط بد آب وهوایی قرار د ارند و به خاطر پس لرزه ها هنوز در بیرون خانه ها بسر می برند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که در براورد اولیه خسارات مناطق زلزله زده تعداد واحدهای پیش بینی شده تخریب شده دو برابر رقم اولیه شده است که اگر رسیدگی نشود به مشکل برخواهیم خورد. به آقای نوبخت نیز اطلاع رسانی شده است که قرار شد در بازدیدی که خواهند داشت این کار را بررسی و پیگیری کنند. در روند بازسازی هنوز مساجد و اماکن مذهبی بلاتکلیف مانده است.

تجری تأکید کرد: موضوع مهم دیگر نیز کمک های مردمی است که توسط شخصیت ها جمع آوری شده است که هنوز این کمک ها به دست مردم نرسیده است. کمک هایی هم که مردم به حساب هلال احمر ریخته اند هنوز تعیین تکلیف نشده است.