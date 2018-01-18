جلب مشارکت مسئولان و مردم هدف اصلی تشکیل شورای آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینیوند ظهر پنج شنبه در همایش گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش که در سالن همایش های دهکده ساحلی در بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری شورای آموزش و پرورش با در نظر گرفتن چند ملاک ارزیابی شد.

وی تحقق مواد درآمدی و ایجاد درآمد برای آموزش و پرورش را یکی از این موارد عنوان کرد و افزود: برای تحقق این مهم نیازمند همکاری و مساعدت استانداران و فرمانداران هستیم.

جایگاه ویژه تعلیم و تربیت در آموزه های دینی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی از حامیان آموزش و پرورش در مجلس هستند، گفت: دفاع از حقوق فرهنگیان و جذب کمک و حمایت برای آموزش و پرورش از سوی نمایندگان استان گیلان در مجلس در دستور کار آنها قرار دارد.

وی با تأکید برضرورت تاسیس صندوق حمایت از فرهنگیان، تصریح کرد: آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در آموزه های دینی و فرهنگ ما از جایگاه های ویژه ای برخوردار هستند.

زینیوند در ادامه آموزش و پرورش را محور توسعه و مهم ترین ابزار اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: دانشمندان توسعه محور جهان ابتدا میزان اثر بخشی و پویایی و کارآمدی آموزش و پرورش را بررسی می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه داشتن یک جامعه توسعه یافته با قدرت علمی بالا مستلزم داشتن انسان های توانمند است که این مهم در آموزش و پرورش محقق می شود، یادآورشد: همه سیاست گذاران و تحلیل گران مسائل توسعه جامعه به این اعتقاد دارند کشوری که به آموزش و پرورش و محورهای توسعه این حوزه توجه کرده باشد از شاخص های توسعه یافتگی برخوردار است.

ضرورت مشارکت مسئولان و مردم در رفع مشکلات حوزه آموزش

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با اشاره به اینکه مدارس محوری ترین و عینی ترین جبهه تعلیم و تربیت هستند، افزود: برای توسعه این حوزه نیازمند مشارکت همه دستگاه ها هستیم.

وی با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش با هدف تحقق مشارکت با استفاده از همه ظرفیت ها تشکیل شده است، گفت: ایجاد تعلق دلبستگی، همبستگی، هم گرایی و هم افزایی بین نهاد ها از یک طرف و مردم از سوی دیگر و آموزش و پرورش به عنوان محور سوم اگر در کنار هم قرار گیرند قطعا جامعه در توسعه فرهنگی با مشکلی مواجه نمی شود.

زینیوند همچنین به حضور استانداران به عنوان رئیس و عضویت امام جمعه و ۱۶ دستگاه دیگر در این شورا را نشان دهنده ظرفیت بالا آن برای رفع مشکلات این حوزه عنوان و خاطرنشان کرد: مدارس غیر دولتی یکی از مصادیق مشارکت و هم آگاهی مردم در آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اضافه شدن حدود ۶۰۰ هزار دانش آموز به آموزش و پرورش در سال آینده، تصریح کرد: یکی از انتظارات ما این است که کارگروهی با معاونت عمرانی و کلیه دستگاه های مربوطه زمین هایی که دارای کاربری آموزشی بوده و با در اختیار سایر دستگاه ها است شناسایی و در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.