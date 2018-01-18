ناباورانه حتی نتوانستیم به پیکرهای دریانوردان سانچی دست یابیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد راستاد در حاشیه مراسم یادبود جان‌باختگان نفتکش سانچی که شب گذشته با حضور تعدادی از خانواده‌های آنها، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش، اعضای هیات مدیره و جامعه دریانوردی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: بنده این حادثه را به خانواده دریانوردان افتخارآفرین که همیشه نشان دادند با غیرت و حمیت تمام آنچه را که فرا گرفتند، در طبق اخلاص گذاشتند تسلیت می‌گویم.

وی ادامه داد: آنها تمام تلاش خود را کردند که چرخ‌های اقتصادی کشور بچرخد. در این حادثه آنها نشان دادند که با فداکاری و علاقه‌ای که به حرفه و تخصصشان داشتند تا آخرین لحظه حضور داشتند و مطمئنا تلاش کردند که کشتی خودشان را نجات دهند اما زحمات این دریانوردان در شرایطی بود که منجر به نجاتشان نشد و ما با کمال ناباوری حتی نتوانستیم به پیکرهایشان دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدوارم روحشان شاد و بتوانیم حق‌شان را ادا کنیم برای‌شان آرزوی علو درجات و برای خانواده‌شان صبر و پایداری را مسئلت داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره اصلاح قانون کار برای اینکه دریانوردی جزو مشاغل سخت محسوب شود، اظهار داشت: از سال ۸۹ قانون تصویب شده و تمام دریانوردانی که تابع قانون کار و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است.