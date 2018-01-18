دولت زیرساخت هرنوع فعالیت اقتصادی در بیجار را ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، بهرام نصراللهی زاده امروز پنج شنبه در نشست فعالان اقتصادی شهرستان بیجار با استاندار کردستان یکی از رسالت های دولت را ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه استان خواند و گفت: مسائل اقتصادی، اشتغال و درآمد زایی از مشکلات اصلی شهرستان بیجار است.

وی عنوان کرد: از محل منابع دولتی برای سال آینده آمادگی ایجاد زیرساخت هر نوع فعالیت اقتصادی که منجر به اشتغال شود، دارد.

وی اظهارداشت: پروژه محور جاده بیجار - دیواندره که در قانون بودجه ۹۵، اعتبار آن ۱۵۰ میلیون تومان بود جزو معدود پروژه هایی است که در لایحه بودجه سال آینده اعتبار آن به پنج میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: بیجار با توجه به سابقه تاریخی که در تولید فرش دست بافت دارد ظرفیت ایجاد شهرک تخصصی فرش را دارا است.

نصراللهی زاده با بیان اینکه سهم بیجار از تولید ماهی در استان پایین است، بیان کرد: هنوز سرانه مصرف ماهی در استان و حتی کشور ما کمتر از استاندارد جهانی است.

وی عنوان کرد: دو شرکت در کشورمان مجوز صادرات ماهی به روسیه را دارند که یکی از این شرکت ها در استان کردستان است لذا تولید ماهی به هر میزان در استان قابلیت صادرات را دارد.