کمبود فضای سبز از دلایل تشدید آلودگی هوا در اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خداپرست ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: فضای سبز اردبیل کمتر از میانگین کشوری است و در خود شهر اردبیل میزان فضای سبز ۷.۴ مترمربع برای هر شهروند محاسبه شده است.

وی افزود: هر چند در برنامه ۱۰ ساله رساندن این رقم به ۱۵ مترمربع برنامه ریزی شده اما کمبود فضای سبز از دلایل تشدید آلودگی هوا است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان ادامه داد: به منظور جبران آلودگی با تقویت فضای سبز مقرر شده در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت کشور کمربند سبز اجرا شود که اجرای آن در دو شهر اردبیل و پارس‌آباد دنبال می‌شود.

خداپرست متذکر شد: بیشترین میزان آلودگی هوا در اردبیل به واسطه ریزگردها است و توسعه فضای سبز می‌تواند منجر به کاهش آلودگی‌ها شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اردبیل به لحاظ آلودگی هوا، جزو شهرهای سالم محسوب می‌شود، ادامه داد: با این وجود نیازمند اجرای برخی برنامه‌ها برای ممانعت از تشدید آلودگی در آینده هستیم.

۱۰ واحد آلاینده در اردبیل شناسایی شد

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان همچنین بخشی از آلودگی هوا را مربوط به تردد خودروها دانست و افزود: تعداد خودروهایی که آلاینده هستند در تحقیق علمی در حال احصا و مطالعه است.

خداپرست ادامه داد: سه آزمایشگاه معتمد معاینه فنی نیز در استان دایر است که در روز هوای پاک با ۳۰ درصد تخفیف معاینات خود را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه بخشی از آلودگی نیز به واحدهای تولیدی مرتبط است، اضافه کرد: ۱۸۶ واحد تولیدی در استان مستعد ایجاد آلودگی هوا هستند.

وی افزود: با این وجود چهار واحد آلاینده هوا شامل سه واحد تولید آسفالت و یک واحد تولید ایزوگام در استان شناسایی شده و اخطارهای لازم ارائه شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان بیان داشت: علاوه بر این شش مورد واحد آلاینده پساب نیز در استان شناسایی و اخطارهای لازم ارائه شد.