تیلرسون: تحریم های بین المللی در حال ضربه زدن به کره شمالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رکس تیلرسون مدعی شد که تحریم های بین المللی در حال ضربه زدن به کره شمالی هستند.

بر اساس این گزارش، رکس تیلرسون ضمن انتقاد از مواضع روسیه در اجرا نکردن تعهدات خود درخصوص تحریم های کره شمالی گفت بنابر شواهد موجود در وزارت خارجه آمریکا، تحریم های بین المللی در حال ضربه زدن شدید به کره شمالی هستند.

تیلرسون گفت: ما شواهد بسیار زیادی به دست آورده ایم که نشان می دهند ضربه زدن تحریم ها به کره شمالی آغاز شده است.

تیلرسون همچنین گفت که در جریان برگزاری نشست «ونکوور» در مورد کره شمالی، ژاپن اعلام کرده است که بیش از ۱۰۰ قایق ماهیگیری کره شمالی وارد آبهای این کشور شده اند که دو سوم از آنها غرق شده و جان خود را از دست داده اند.

وی با استناد به سخنان مقام های ژاپنی افزود: آنچه از این موضوع برداشت می شود این است که آنها به این دلیل در فصل سرد زمستان برای ماهیگیری بیرون آمده اند که با کمبود غذا مواجه شده اند و از طرفی سوخت کافی برای بازگشت هم در اختیار ندارند.

وزیر خارجه آمریکا همچنین دلیل پذیرفتن پیشنهاد مذاکره با سئول از سوی پیونگ یانگ را از آثار تحریم ها و فشارهای بین المللی دانست.