دستگیری عاملان آتش سوزی خودپرداز در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "عنایت فلاحی" گفت: بامداد روز دوشنبه یکی از عابر بانک های شهرستان توسط سه نفر به آتش کشید شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تشویش اذهان عمومی تیمی ویژه از ماموران انتظامی دستگیری متهمان را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی قصرشیرین عنوان کرد: ماموران در نهایت با اقدامات اطلاعاتی عوامل آتش زدن عابر بانک در قصرشیرین را شناسایی و در این راستا سه نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ فلاحی ضمن تشکر از همکاری مردم با پلیس اظهارداشت: مخلان و فریب خوردگان باید بدانند که چشمان بیدار پلیس هیچوقت جایی برای جولان زدن و ایجاد نا امنی برای هنجار شکنان باقی نخواهد گذاشت.

کشف ۳۵ فقره سرقت در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۳۵ فقره انواع سرقت و دستگیری ۱۳ سارق در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ "محمد رضا امیری" اظهارداشت: در اجرای دستور العمل ابلاغی پلیس آگاهی ناجا، طرح مقابله با سرقت قطعات خودرو روز گذشته توسط عوامل اجرایی انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۲۴ ساعته ۲۶ فقره سرقت قطعات خودرو، ۲ فقره سرقت خودرو، ۲ فقره سرقت موتورسیکلت و ۵ فقره سرقت سیم برق کشف و ۱۳ سارق و یک مالخر دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه به مردم توصیه کرد: به منظور جلوگیری از اقدام سارقان، خودرو خود را به وسایل ایمنی مجهز کنید.

دستگیری عامل تیراندازی در جوانرود

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود از دستگیری عامل تیراندازی شب گذشته در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "داریوش محمدی" اظهارداشت: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در روستای بیاشوش جوانرود بلافاصله عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران انتظامی در محل حادثه و بنابر اظهار حاضرین، فردی به علت اختلافات خانوادگی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد.

فرمانده انتظامی جوانرود عنوان کرد: متهم در این اقدام مجرمانه همسر و مادر زن خود مجروح کرد که در نهایت مچروحان توسط عوامل مرکز فوریت های پلیسی به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ محمدی ادامه داد: در نهایت ماموران با استفاده از اقدامات اطلاعاتی متهم را در کمتر از یک ساعت دستگیر و از محل اختفای وی یک قبضه سلاح گرم کشف کردند.

وی اعلام کرد: متهم به منظور سیرمراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شده است.

کشف ۳۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ماموران انتظا می شهرستان ۳۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق کشف کردند.

سرهنگ "حسین براری" گفت: ماموران پاسگاه ترمینال در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق به یک دستگاه پراید مشکوک شدند و در بازرسی از آن ۳۹۵ عدد ادکلن قاچاق کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ براری افزود: در این راستا نیز ماموران کلانتری ۲۵ در بلوار اصلی دولت آباد به یک دستگاه وانت که با سرعت سرسام آوری در حال حرکت بود مشکوک شدند و پس از توقیف آن ۲۶۵ دست پوشاک کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان به همراه بارهای مکشوفه به مراجع قضائی معرفی شدند، اظهارداشت: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ۲ محموله مکشوفه بیش از ۳۵۰ میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: پلیس در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

عملکرد پلیس باید تاثیر گذار باشد

فرمانده انتظامی استان با اشاره به حساسیت خدمات ناجا، گفت: پلیس باید در جامعه الگو و عملکردش در جامعه تاثیر گذار باشد.

سردار "منوچهر امان الهی" در بازدید از انتظامی شهرستان سنقر اظهارداشت: شهرستان سنقر مردمی خوب و با ویژگی های مثبت دارد که لایق ارائه بهترین خدمات هستند.

وی افزود: هرچه حساسیت و حضور فعال در حوزه اجرا بیشتر باشد، احساس امنیت در جامعه را تقویت می کند و باعث افزایش اعتماد عمومی به ناجا می شود.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اهمیت جایگاه پلیس در جامعه عنوان کرد: باید با عملکرد صحیح و صداقت در میان آحاد مردم تاثیر گذار باشیم و وضع موجود را ارتقاء دهیم.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه باید از کارکنان زیر مجموعه حمایت کرد، گفت: اگر باید با پرسنل زیر مجموعه صادقانه عمل کنیم بدون شک عملکرد آنان بهتر خواهد شد.