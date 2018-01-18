خبرگزاری مهر- گروه استانها: اهمیت درختان و جنگلهای انبوه در شرایطی که خشکسالی، آلودگی هوا و فرسایش خاک زندگی بشر را تهدید میکند بیشتر به چشم میآید؛ جنگلهای بخشنده زاگرس و بلوطهایی که استواری طبیعت لرستان را حفظ کردهاند هر بار به شیوهای زخم میخورند و در میان سکوت مسئولان و انجمنهای حفاظت و حراست از محیطزیست جان میدهند.
روزی گردوغبار به جان بلوطها میافتد و نفس زاگرس را تنگ میکند، روز دیگر زوال بلوط شیره درختان کهنسال را میمکد...
و امروز بشر تیشه به ریشه ریههای زاگرس میزند تا از تنههای بیجان بلوط برای خود آتشی روشن کند و به خاکستر بنشاند و زغال بگیرد...
«دره چنار» اشترانکوه این روزها به سوگ درختان قطعشده خود نشسته است و چشمانتظار کمک است؛ چشمانتظار حمایت بشری است که سالها از دستان بخشنده طبیعت حیات گرفته و حالا باید پاسدار میراث طبیعی اجداد خود باشد.
بلوطهای «دره چنار» یکی پس از دیگری قطع میشوند تا عرصه زمینهای کشاورزی روستاییان گستردهتر شود و تنههای بیجان درختان برای تأمین گرمایش و سوخت مردم منطقه خود را به آتش بکشند.
قطع ۱۰ درخت بلوط در «دره چنار»
احمد گودرزی مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه لرستان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری گزارش خبرگزاری مهر در رابطه با قطع درختان منطقه «دره چنار» در شهرستان دورود اظهار داشت: بعد از انتشار گزارش خبرگزاری مهر دو گروه را به منطقه برای بررسی موضوع اعزام کردیم.
وی بابیان اینکه در بررسیهای بهعملآمده مشخص شد که تعداد ۱۰ درخت در منطقه «دره چنار» قطعشده است، مدعی شد: این درختان در بخش زمینهای زراعی مردم واقع بودند.
مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه لرستان بابیان اینکه متأسفانه مردم این منطقه سوخت موردنیاز را برای استفاده ندارند، گفت: این در حالی است که منابع طبیعی استان باید سالانه جیره چوب مردم را در این مناطق تأمین کند.
گودرزی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه مردم مجبور هستند که برای تأمین سوخت موردنیاز خود برای پخت غذا و همچنین در بحث گرمایشی اقدام به قطع درختان و زغال گیری از آنها کنند، گفت: روستائیان در این مناطق مشکلدارند و باید مسئولان اقدامات لازم را برای رفع این مشکل مردم انجام دهند.
روستائیان نفت و گاز ندارند و برای پختوپز و گرمایش اقدام به قطع درختان میکنند
وی بابیان اینکه در بررسیهای بهعملآمده از ۱۰ درختی که در منطقه «دره چنار» قطعشده بود برخی از آنها از قسمت سرشاخهها، برخی از تیره اصلی درخت قطعشده بودند، گفت: مردم و روستائیان نفت و گاز ندارند و برای پختوپز و بحث گرمایشی برخی اوقات اقدام به قطع درختان میکنند.
مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه لرستان با تأکید بر اینکه منابع طبیعی باید از این مناطق و درختان موجود در آن حفاظت کند، گفت: تنها محیطزیست در این زمینه نباید پایکار باشد.
گودرزی بابیان اینکه این درختان داخل زمین زراعی بودهاند و این زمینهای زراعی نیز در عرصههای ملی قرار دارند، گفت: باید از سوی مسئولان به روستائیان سوخترسانی صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخشداران و دهیاران از سوی منابع طبیعی برای حفاظت از جنگلهای استان عنوان کرد: درزمینهٔ قطع درختان منطقه «دره چنار» نیز تعدادی خانوار شناساییشده و پس از تحقیقات کامل متخلفان تحویل مقامات قضایی میشوند.
مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه لرستان همچنین با اشاره به بحث آفت در درختان و جنگلهای استان بیان داشت: در این رابطه نیز باید کارشناسان منابع طبیعی استان علت این آفت را بررسی و شناسایی کنند.
گودرزی در ادامه سخنان خود بابیان اینکه منابع طبیعی باید چوبهای خشک، درختان آفتزده، درختان دارای ۶ تنه قطور، درختان پیر و فرسوده را برای مصارف صنعتی، سوخت و ... نمونهبرداری کنند و برای روستائیان و دیگر مصارف اختصاص دهند، گفت: این امر در این راستا بوده تا بافت جنگلی و تنه اصلی درختان از سوی عدهای ناآگاه و یا روستائیان قطع نشود و با زغال گیری درختان برخورد شود.
درآمدی که از خاکستر نشینی بلوط کسب می شود
وی بابیان اینکه سال گذشته با حکم دادستانی با زغال گیران مبارزه کردیم، گفت: برخی افراد برای تأمین درآمد درختی را قطع میکند و اقدام به زغال گیری از آن میکند.
مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه لرستان بابیان اینکه وظیفه ما مبارزه با قطع درختان است، گفت: اما منابع طبیعی وظیفه ذاتی دارند که در این زمینه اقدام کنند.
موضوع قطع درختان و زغال گیری بلوط داستانی است که تازگی ندارد، هرروز اخباری از زغال گیری بلوطهای یک منطقه زاگرس به گوش میرسد و همچنان مسئولان نتوانستهاند چارهای برای مشکل بیندیشند؛ تأمین معیشت روستاییان، تأمین سوخت مردم برای پختوپز و گرمایش در فصل زمستان مسائلی است که باید بهصورت ویژه بررسی شود تا بیش از این شاهد قطع ریههای تنفسی زاگرس نباشیم.
گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه منابع طبیعی حتی جواب استعلامات ما را که بدانیم فلان منطقه زراعی، ملی و یا ... است را ۲۰ روز طول میدهد، در برخی موارد نیاز است که کاربری مناطق را بدانیم تا بتوانیم کار را در دستگاه قضایی پیش ببریم، گفت: متأسفانه همکاری منابع طبیعی در این زمینه به صفر رسیده است.
وی بیان داشت: حفاظت از حیاتوحش منطقه اشترانکوه بر عهده محیطزیست بوده و حفاظت از جنگلها بر عهده منابع طبیعی است.
مسئولان پاسخگو نیستند
این سخنان در حالی مطرح میشود که خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۳ دیماه امسال با انتشار گزارش و فیلمی با عنوان «ماجرای قطع درختان بلوط منطقه «دره چنار» / محیطزیست ورود پیدا کرد» بر ضرورت پیگیری مسئولان تأکید کرد تا مدیرکل محیطزیست لرستان و بهخصوص مسئول منطقه حفاظتشده اشترانکوه به پیگیری این گزارش خبرگزاری ورود پیدا کنند.
اما موضوع قابلتأمل در این زمینه این بوده که «شیرزاد نجفی» مدیرکل منابع طبیعی لرستان علیرغم تماسها و پیامهای مکرر خبرنگار مهر برای اظهارنظر در این رابطه، پاسخگو نبود تا همین امر وضعیت اسفبار مدیریت و حراست از جنگلها و مراتع استان را نشان دهد.
بههرروی، خبرگزاری مهر آمادگی انعکاس اظهار نظرات دوستداران محیطزیست و انجمنهای حفاظت از محیطزیست و توضیحات مسئولان ذیربط را دارد.
قطع هر درخت تیشهای است که به ریشه زاگرس زده میشود و چندین سال طول میکشد تا جای پای نهالهایی که امروز به دست دوستداران محیطزیست کاشته میشود، سفت شود؛ عرصههای منابع طبیعی لرستان هرروز بیش از قبل خالی از درختان بلوط میشوند؛ زمینهای کشاورزی که هرروز گستردهتر میشوند چشمانداز پربار و سرشار درختان بلوط زاگرس را محو میکند، باید چارهای اندیشید؛ امروز هم دیر است، اما از همین امروز هم باید جلوی فاجعهای که به ضرر بشریت و محیطزیست تمام میشود را گرفت.
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