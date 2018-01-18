۱۱ هزار نفر زن در کشور عضو پلیس افتخاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرت‌الله امیری ظهر پنج‌شنبه در نشست تخصصی روسای پلیس‌های افتخاری استان‌های کشور به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان بابیان اینکه ۳۳ هزار پلیس افتخاری با حکم عضویت و به‌صورت رسمی در سطح کشور با سازمان خدماتی پلیس بر اساس نوع مأموریت همکاری دارند، ابراز داشت: از این تعداد ۱۱ هزار نفر زن هستند که به‌زودی برای این افراد کارت شناسایی نیز صادر می‌شود.

وی بابیان اینکه پلیس با راه‌اندازی و جذب نیروهای افتخاری متعهد می‌تواند به مشارکت حداکثری در دریافت اخبار و اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن دسترسی پیدا کند، افزود: با توجه به پهناوری کشور بی‌شک تأمین امینت نیازمند مشارکت حداکثری مردم است که در قالب پلیس افتخاری این امر به‌خوبی در جامعه نهادینه می‌شود.

مدیرکل پلیس افتخاری ناجا بابیان اینکه طرح پلیس افتخاری مورد استقبال زیادی در جامعه واقع‌شده است، ابراز داشت: پلیس رویکرد مردمی کردن امنیت را در سیاست‌های خود دنبال می‌کند که بر همین اساس توانستیم در برقراری آرامش و امنیت نقش مهمی را در جامعه ایفا کنیم.

امیری بابیان اینکه برای ضابطان پلیس افتخاری تا سال آینده کارت شناسایی صادر خواهد شد، اضافه کرد: بر اساس قرارداد منعقدشده با بیمه، اعضای ثابت پلیس افتخاری از خدمات بیمه‌ای شناور نیز بهره‌مندمی شوند که نشان می‌دهد پلیس برای حمایت از این افراد طرح‌های حمایتی مطلوبی را نیز در دستور کار خود دارد.

وی افزود: پلیس سمنان با بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های ویژه استانی طرح‌های بسیار مناسبی را در این حوزه اجرا کرده است که امیدواریم این اقدامات در سایر شهرستان‌های کشور نیز به نحو شایسته انجام شود.