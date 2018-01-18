به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر پنج شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با بیان اینکه بانک های استان عملکرد خوبی دارند، گفت: سرمایه بانک ها، سپرده های مردم است و اگر این تسهیلات در جایی بلوکه شود چندین زیان دارد که مهمترین آن از دست رفتن امانت مردم در نزد بانک ها است.

وی با بیان اینکه باید هم به بانک ها و هم فعالان اقتصادی کمک کرد، گفت: نباید معوقات بانک ها افزایش یابد که با استفاده از اختیارات ستاد تسهیل و رونق تولید این اقدام صورت می گیرد.

نیکبخت با تاکید براینکه عملکرد بانکها را هر هفته رصد می کنم، گفت: در طرح رونق تولید ۳۸۰ میلیارد تومان از ۶۳۰ میلیارد تومان سهم استان همدان تا دیروز پرداخت شده است.

وی با تاکید براینکه بانکهای استان همدان همچنین یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی به تولید پرداخت داشته اند که قدردانی می کنم، گفت: بانک ها ببینند که حمایت ما از بانک ها تا کجا است و طوری عمل کنند و قوانین را به گونه ای به نفع تولید و اشتغال تفسیر کنند که تولیدکنندگان ناراضی نباشند.

استاندار همدان با تاکید براینکه یکی از مشکلات ما نبود صنایع تبدیلی سیب زمینی است که البته مشکل صنایع تبدیلی بهاران حل شده و بزودی کار خود را شروع می کند، گفت: نمره ارزیابی مدیرکل جهاد کشاورزی استان براین اساس است که وسعت کشت های پر آب بر را کم کند.

وی با بیان اینکه تمام نمایندگان مردم استان همدان در مجلس، نمایندگانی صاحب نظر هستند، گفت: آخرین درخواستی که از نمایندگان استان داشتیم، موضوع اعتبار رویداد ۲۰۱۸ همدان است که اعتبار همدان در بودجه نیامده و انتظار داریم این اعتبار پیگیری شود هرچند کار سختی است اما انتظار داریم که این کار سخت پیگیری شود.

وی بابیان اینکه اتاق بازرگانی را یکی از بازوان اجرایی برای توسعه استان همدان می دانم و انتظار دارم مدیران دستگاه های اجرایی بیشترین همکاری را با اتاق و بخش خصوصی داشته باشند تا نتیجه آن در توسعه استان مشخص شود، گفت: آینده خوبی را از سرمایه گذاری های خارجی، مشترک و انتقال تکنولوژی اتاق به بنده داده اند.

