به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسدی پیش از ظهر امروز در جلسه مشترک با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد و رئیس کانون داوری اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های قانونی می توان پیش از ثبت دعاوی، بسیاری از اختلاف ها را به سمت داوری سوق داد تا از این طریق ضمن تسریع در حل و فصل اختلاف‌های افراد و اشخاص غیر دولتی، ورودی پرونده به دادگستری ها را نیز کاهش یابد.

وی با اشاره به تاسیس کانون داوری استان یزد بیان داشت: البته باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کرد که ورود در حوزه داوری تنها نباید برای کسب درآمد باشد چراکه اگر افراد صرف کسب درآمد در این حوزه وارد شوند، موجب دور شدن این نهاد از هدف اصلی خود خواهند شد و در نهایت نهاد داوری کارایی مدنظر قانونگذار را از دست خواهد داد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان یزد ضمن تاکید بر لزوم نظارت علمی و دقیق بر موسسه های داوری، عنوان کرد: استفاده از افراد دارای تخصص و تجربه، لازمه تشکیل موسسات داوری است.

اسدی با اشاره به آمار بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان یزد بیان کرد: باید ضمن تلاش برای دعوت مردم به صبر و شکیبایی، از ظرفیت های موجود و فرهنگ‌های اصیل نظیر ریش سفیدی و ... برای کاهش ورود مردم به سیستم قضایی استفاده کرد.