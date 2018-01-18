پلیس فتا باید توسعه یابد/ پیشنهاد فرهنگستان برای نام «فضای مجازی»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن محمدی ظهر پنج‌شنبه در نشست سالانه مبلغان فضای مجازی در همایش «فضای مجازی و خانواده من» که در سالن همایش غدیر برگزار شد، اظهار داشت: عمده جلسات در فضای سایبری، تهدید محور است و در کارگاه‌هایی که برگزار می‌شود بیشتر به این تهدیدها پرداخته می‌شود اما باید به این نکته توجه داشت که این فضا علاوه بر تهدید فرصت‌هایی هم دارد.

وی گفت: میلیون‌ها کاربر در تلگرام و اینستاگرام وجود دارد که در این زمینه علاوه بر تهدیدها باید گفت مزایایی هم وجود دارد.

معاون آموزشی پلیس فتا، تصریح کرد: فضای سایبر در کشور ما به فضای مجازی تعبیر شده که به معنای غیر واقعی بودن است در حالی که این فضا غیر واقعی و مجازی نیست.

وی با اشاره به اینکه آثار و اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد واقعی هستند، افزود: این فضا قدرت بسیج کنندگی فوق العاده‌ای دارد.

باید اسم مناسب‌تری برای فضای مجازی پیدا کنیم

محمدی با بیان اینکه باید اسم مناسب‌تری برای این فضا پیدا کنیم، عنوان کرد: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی واژه «رایا سپهر» را پیشنهاد داده است.

وی گفت: امروز همه در دنیا عضو شبکه اینترنتی هستند که ۶۰ سال پیش برای زیرساخت‌های نظامی آمریکا ایجاد شده بود.

معاون آموزشی پلیس فتا با بیان اینکه اینترنت دهه ۷۰ وارد کشور ما شد و امروز از ۲۵ نقطه اینترنت وارد کشور می‌شود، ابراز داشت: اکنون این اینترنت در کشور روز به روز در حال توسعه است.

وی گفت: وضعیت ما در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۵ جهان و در اینترنت تلفن همراه رتبه ۷۴ دنیا است و این وضعیت نیز به سرعت در حال تغییر است.

ضرورت توجه به احراز هویت در فضای سایبری

محمدی با اشاره به تشکیل اداره رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در کشور، افزود: با توجه به سطح دسترسی مردم به اینترنت و افزایش راه‌های ارتباطی و تشکیلات جدید از سال ۸۹ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ایجاد شد.

وی با بیان اینکه هر روزی که می‌گذرد تعداد کاربران این فضا بیشتر و به دنبال آن تعداد مجرمانش هم بیشتر می‌شود، گفت: به تناسب رشد فضای مجازی متأسفانه پلیس توسعه نیافته و ما نیاز داریم تا تعداد پلیس فتا را افزایش دهیم؛ مأموران ما به جای مسائل پیشگیرانه بیشتر به پرونده‌ها می‌پردازند.

معاون آموزشی پلیس فتا، تصریح کرد: در فضای سایبر بحث احراز هویت از موضوعات جدی است که اگر توجه شود بسیاری مشکلات و جرایم از بین می‌رود و این موضوع به اپراتورهای تلفن همراه برای عدم ثبت سیمکارت بدون هویت ابلاغ شده است.