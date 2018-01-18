استقبال مشروط افغانستان از پیشنهاد روسیه برای مذاکره با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «احمدشکیب مستغنی» سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که این کشور از تمام تلاش‌ها و همکاری‌های کشورهای منطقه و فرا منطقه ای که منتج به تأمین صلح در افغانستان شود، استقبال و حمایت می‌کند.

با این حال، وی افزود: دولت افغانستان در صورتی از مذاکرات صلح حمایت می کند که این مذاکرات به رهبری دولت کابل باشد.

وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه (۲۷ دی) از افغانستان خواست که گفتگوهای فوری و مستقیم با طالبان را آغاز کند و اعلام کرد که مسکو آماده است تا شرایط مناسب مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان را فراهم سازد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، قرار است که دومین نشست «روند صلح کابل» اواخر ماه فوریه سال جاری میلادی برگزار شود و آمادگی‌ها در این زمینه نیز در حال انجام است.

این در حالی است که اخیرا یک نشست غیر رسمی بین مشاوران رئیس جمهوری افغانستان و نمایندگان طالبان در ترکیه برگزار شد؛ هرچند ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که کسانی که از افغانستان در این نشست شرکت کرده اند، از دولت کابل نمایندگی نمی‌کنند.

طالبان نیز در موضعی مشابه، نشست ترکیه را جعلی و دسیسه ای امنیتی- اطلاعاتی توصیف کرد و حضور نمایندگان خود در این نشست را رد کرد.

با این حال، شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد که تماس‌های غیر رسمی با مخالفان دولت این کشور برقرار شده است.

در همین حال «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان، خطاب به طالبان گفت که اگر افغانستانی هستند، اختیار مذاکرات صلح را به شخص دیگری ندهند و به مذاکرات بین‌الافغانی بپیوندند؛ درخواستی که بی شباهت با درخواست‌های مکرر و بی پاسخ «حامدکرزای» رئیس جمهوری پیشین افغانستان نبود.