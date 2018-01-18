به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد اردبیل، هاشم علایی بعد از ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: این مهم به منظور کنترل کالاهای واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام شده است.

وی با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه‌های پیش بینی شده ادامه داد: علاوه بر این بازدیدهای فنی از واحدهای تولیدی با هدف ارتقا سطح کیفی تولیدات انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان متذکر شد: در ۹ ماهه سال جاری از واحدهای مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مکانیک فلز شناسی، شیمیایی بر اساس برنامه تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران بازدید انجام شد.

علایی تصریح کرد: علاوه بر تحقق صد درصدی نمونه‌برداری در سال جاری، تعداد ۶۵۴ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است که بیانگر تحقق ۱۰۰درصدی برنامه عملیاتی تعیین شده است.

وی اضافه کرد: افزایش پوشش استاندارد تولیدات داخلی و کنترل و نظارت بر تولیدات کارخانه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از سوی این اداره کل دنبال می‌شود.