شروع انتفاضه توطئه پایان دادن به مسئله فلسطین را خنثی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نامهای به حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ استکبار علیه قدس و ملت فلسطین با هدف سرنگونکردن غزه بهعنوان قلعه مقاومت و پایان دادن به مبارزه علیه رژیم اشغالگر و عادیسازی روابط حکام وابسته منطقه با آن، از حمایتهای ملت ایران و هدایتهای رهبر انقلاب اسلامی از جنبش مقاومت قدردانی و تأکید کرد: ما با شروع انتفاضه خروشان مردمی در داخل کرانه باختری و قدس، به اذن خداوند توطئه طاغوتِ عصر (ترامپ) و حاکمان نفاق در پایتختهای دور و نزدیک را در پایان دادن به مسئله فلسطین، خنثی خواهیم کرد.
هنیه در این نامه با اهدای سلام فرماندهان و مجاهدان جنبش حماس و همه مردم فلسطین به رهبر انقلاب اسلامی و ملت ایران، از ایرانیان بهعنوان مردمی اصیل که در کشوری با ثبات، مقاوم و استکبارستیز زندگی میکنند، یاد کرده و افزوده است: تمامی مردم پایدار فلسطین مواضع ثابت و ارزشمند جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین و قدس و حمایت از مقاومت مردمی فلسطین با انواع کمکها را، میستایند.
در این نامه به دسیسههای بزرگ و خطرناکی که علیه امت اسلامی و بویژه قدس شریف در جهت نابود کردن پایههای مقاومت در جریان است، اشاره و افزوده شده است: اگرچه این توطئهها از گذشته برای ما واضح بود اما در ماهها و روزهای اخیر با کنفرانس ریاض و سخنان ترامپ که ایران، حزب الله و حماس را دشمنان صفکشیده خود خواند و بر نگرش صهیونیستیاش در مسئله قدس بهعنوان پایتخت یهود تأکید کرد، این حقیقت آشکارتر از قبل شده است.
هنیه در ادامه با برشمردن بخشی از آلام مردم فلسطین و محاصره و تحریم همهجانبه دارویی، پزشکی و اقتصادی علیه ساکنان غزه با هدف ایجاد بحران انسانی و تضعیف مهمترین قلعه مقاومت، گفته است: آمریکا و برخی حاکمان شکستخورده درصددند به مسئله فلسطین و مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر پایان دهند تا رهبرانی که برای رضایت آمریکا و اسرائیل لَهلَه میزنند بتوانند روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی و برملا کنند و در مقابل، با جهتدادن دشمنیها به سمت ایران و تحریک تعصبات شیعه و سنی، قطبنمای امت اسلامی را منحرف سازند.
رئیس دفتر سیاسی حماس در این نامه، اعلام پایتختی قدس برای رژیم صهیونیستی از جانب آمریکا را گامی در جهت برداشتن موانع از راهِ حکام منطقه برای همپیمانی عربی- اسرائیلی و خلع سلاح مقاومت دانسته و خطاب به رهبر انقلاب اسلامی افزوده است: بنده به نقش بزرگ حضرتعالی در هدایت جمهوری اسلامی و فرماندهان مؤمن آن برای رویارویی با پروژه تمامکردن مسئله فلسطین و همچنین به بیاناتتان برای خیزش امت و پرهیز از پرتگاهی که حاکمان نفاق و توطئه به آنسو سوق میدهند، ایمان عمیق دارم.
در ادامه نامه از حضور ایران در کنار فلسطین در مراحل دشوار و عمل به وظیفه اسلامیِ حمایت از مقاومت، قدردانی و گفته شده است: بیشک ایران با هدایتهای بزرگوارانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، برتری بزرگی در تقویت مجاهدین و ریشهدار کردن گزینه مقاومت و مبارزه در فلسطین داشته و خواهد داشت.
هنیه راه خنثیکردن توطئه جاری علیه فلسطین و مسئله قدس را انتفاضه خروشان مردمی در داخل کرانه باختری و قدس خوانده و افزوده است: ما این تصمیم را با حضور مردم خود در داخل و خارج حمایت خواهیم کرد تا تصمیم طاغوت عصر یعنی ترامپ در توطئه بزرگی که در پایتختهای دور و نزدیک برای پایان دادن به مسئله فلسطین بویژه نماد دینی آن یعنی قدس ایجاد کرده است، خنثی شود و به اذن خداوند هرگز اجازه نخواهیم داد این توطئه تحقق یابد.
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