مازندران مقصد گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تمامی ظرفیت های گردشگری استان مازندران در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران معرفی می شود افزود: در این نمایشگاه که از سوم بهمن ماه به مدت ۴ روز در تهران برگزار می شود پنج مجموعه بوم گردی به نمایندگی از ۶۷ مجموعه بومگردی فعال در مازندران در این نمایشگاه شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از نحوه ارایه خدمات و میهمانداری این مجموعه های بومگردی در مازندران در این غرفه ها به نمایش در می آید افزود: آیین ها، آداب و رسوم، پوشش، موسیقی و به ویژه غذاهای محلی نیز از جمله برنامه هایی است که به منظور شناساندن فرهنگ و سنن مازنی همزمان با حضور بازدیدکنندگان اجرا می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران از حضور تاسیسات گردشگری و همچنین انجمن راهنمایان گردشگری خبر داد و گفت: با حضور چشمگیر خودشان در سالن ۲۲-۲۰بخشی ازتوانمندهای خودشان را درمیزبانی از گردشگران و برنامه ریزی برای اوقات فراغت را معرفی می کند.

وی از بیمارستان شمال به نمایندگی از گردشگری سلامت از ظرفیت های گردشگری مازندران نام برد و گفت: در سالن مازندران تلاش کردیم تمامی ظرفیت های مازندران چون انواع واقسام سوغات و صنایع دستی وهنرهای سنتی به بازدیدکنندگان و دفاتر و خدمات مسافرتی جهت تورهای ورودی به استان معرفی شود

بزرگ نیا خاطر نشان کرد: شهرداری ساری و بابل با حضور خود در این نمایشگاه جاذبه های شهری، برنامه های در دست احداث و همچنین پیش بینی های مورد نیاز برای ایجاد گردشگری شهری و رونق اقتصاد گردشگری شهری به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه شهرهای مازندران مدتهاست به مقصد گردشگری تبدیل شده اند؛ یادآور شد: ساحلی بودن بیش از نیمی از شهرهای مازندران و همچنین وجود بناهای تاریخی و فرهنگی و موزه ها موجب شده تا شهرهای مازندران به ویژه غرب استان به عنوان مقصد گردشگری شناخته شود.

وی یادآور شد: نمایشگاه گردشگری مازندران متعلق به کل استان است و با توجه به فرابخشی بودن گردشگری حضور تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی با پدیده گردشگری ضمن غنای بیشتر به غرفه مازندران در نمایشگاه نشان دهنده آمادگی استان برای میزبانی از گردشگران است.

گفتنی است مازندران از تاریخ سوم تا ششم بهمن ماه در سالن ۲۲-۲۰ در محل دایمی نمایشگاه های کشور آماده بازدید است.