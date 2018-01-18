مجلس درحل مشکلات آموزش و پرورش پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی ظهر پنجشنبه در همایش گرامیداشت هفته شورای آموزش و پرورش که در سالن همایش های دهکده ساحلی در بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورای آموزش و پرورش در ابعاد مختلف برای مدیریت کلان کشور تبیین شده است.

وی با بیان اینکه این شورا یک نهاد قانونی برای توسعه و مهیا کردن زیر ساخت های آموزش و پرورش است، افزود: ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز، یک میلیون فرهنگی و ۲۵ میلیون خانواده یک حلقه و ارتباط تنگاتنگ به وجود آورده اند.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جایگاه آموزش پرورش و نگاه ویژه ای به این حوزه، گفت: آموزش و پرورش بسترساز فرهنگ کشور محسوب می شود.

لزوم مدیریت صحیح در زمینه مدارس غیردولتی

قربانی با تاکید بر اینکه همه موظف به کمک به این جایگاه هستند، خاطرنشان کرد: کمیسیون های آموزش و تحقیقات مجلس از کمسیون های اثرگذار است و که گیلان دو نماینده در آن دارد.

وی با بیان اینکه در هرحوزه که نیاز به کمک وجود داشته باشد مجلس پیشگام است، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نسبت به وزارت آموزش و پرورش نگاه ویژه ای دارد.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به وجود تعامل و همکاری و هماهنگی خوب ارتباطی در استان، تاکید کرد: با وجود همه مشکلات مالی که برای دولت وجود دارد باید مطالبات فرهنگیان به موقع پرداخت شود.

قربانی با بیان اینکه مدیریت فرهنگی نباید بر اساس سلیقه ها و نگاه های سیاسی باشد بلکه باید در اسناد بالادستی دیده شود، تصریح کرد: برخی آموزش و پرورش را هیزم سیاسی می دانند این درحالی است که باید این نگاه از بین برود و مسیر توسعه فرهنگی کشور بر مدار آموزش و پرورش ساخته شود.

وی با اشاره به شعار ارزشی امام راحل که معلمی شغل انبیاست، گفت: مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و عمومی باید بر اساس یک مدار و سیاست درست، طبقه بندی و نهادینه شوند زیرا نبود هدایت و مدیریت درست در این حوزه سبب تبدیل فرصتها به چالش می شود.

برگزاری ۳۱۳ جلسه شورای آموزش و پرورش در سال گذشته

در ادامه مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با تأکید بر ارتقای سطح علمی دانش آموزان و کاهش افت تحصیلی و فراهم کردن امکانات، اظهار کرد: در این راستا می توان منابع ملی و معنوی را بسیج کرد.

مهدی حاجتی با بیان اینکه آموزش و پرورش متعلق به همه مردم بوده که سرمایه اصلی خود یعنی فرزندانشان را در اختیار این نهاد قرار می دهند، افزود: همه موارد در حوزه های فرهنگی برای تحقق اهداف تعلیم و تربیت با محوریت مدرسه نیازمند مشارکت علمی، سیاسی و اجتماعی همه مردم و مسئولان است.

وی به برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش در سطح استان گیلان اشاره کرد و گفت: ۳۱۳ جلسه در سال گذشته برگزار شده که هزار و ۳۹۶ مصوبه با ۹۳ درصد اجرای مصوبات حاصل برگزاری این جلسات بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان خاطرنشان کرد: بسیاری از معضلات آموزش و پرورش که نیازمند تعامل فکری بوده در این جلسات مطرح و برطرف شد.