سامانه بارشی در راه است/آذربایجان غربی برفی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از عصر روز جمعه شاهد بارش برف و یخبندان در استان خواهیم بود افزود: فعالیت سامانه بارشی موجب کولاک، مه آلودگی و یخبندان و اختلال در تردد شهری و جاده ای می شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی تا اوایل روز شنبه تداوم خواهد داشت عنوان کرد: عبور امواج کم دامنه و بارش های پراکنده طی امروز پنجشنبه در شمال استان پیش قراول سامانه بارشی فعالی است که از فردا بشکل گسترده در غالب نقاط استان سبب بارندگی خواهد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: این سامانه بارشی موجب آغاز بارش ها از شنبه به شکل برف و باران و مه آلودگی در سطح استان خواهد شد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: با توجه به حجم بارشها (غالبا بشکل برف) اختلال در تردد های شهری و جاده ای دور از انتظار نیست.