گفتمان شهید مهدی باکری همچنان در سپاه عاشورا جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عابدین خرم ظهر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه عاشورا اظهار کرد: کلام مقام معظم رهبری بعد از ۳۱سال درباره سپاه عاشورا، رسالتی را بر دوش ما گذاشته که احساس می‌کنیم گفتمان لشکریان عاشورا همچنان در جامعه اسلاامی جاری و ساری است.

وی با اشاره به چاپ کتاب ۵۲۰صفحه‌ای سخنرانی‌ها، مصاحبه ها و نشست‌های شهید مهدی باکری، اعلام کرد: مهدی باکری سه مطلب را در کتاب به ما اعلام فرموده؛ یکی استقامت، پایداری و پارسایی و دومی صبر، بصیرت، فداکاری و سومی تبعیت محض از ولایت فقیه است.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: گفتمان شهید باکری امروز همان پیوندی است که در دهه شصت و روزهای اول دفاع مقدس چهار استان را بهم پیوند زد و خدا را شاکریم که همان ادبیات امروز در لشکر عاشورا وجود دارد.

وی دلیل تداوم گفتمان شهید مهدی باکری در سپاه عاشورا را عجین فرهنگ این سرزمین و تاریخ آن با تاریخ لشکریان عاشورا دانست و گفت: سردار کریمیان (فرمانده سابق سپاه عاشورا) یک شخصیتی است که در این لشکر و با این عظمت تربیت یافته است و من قطعا نمی‌توانم مثل وی ایفای نقش بکنم اما با تکیه بر تعالیم دینی و با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تمام تلاشم را خواهم کرد.

سردار عابدین خرم در پایان با تاکید بر اینکه سپاه یک مجموعه منسجم و متحد است، گفت: مایه افتخار است که بسیج در اختیار سپاه است و سپاه در اخیار مردم که از هیچ تلاشی برای آبادانی این مرز و بوم دریغ نمی‌کند.