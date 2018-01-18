نامه العبادی خطاب به پادشاه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، سلمان الجمیلی، سرپرست وزارت برنامه ریزی و بازرگانی عراق که برای شرکت در نشست شورای هماهنگی های مشترک میان دو کشور به ریاض سفر کرده نامه حیدر العبادی، نخست وزیر عراق را به ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان تحویل داد.

العبادی در این نامه بر عمق روابط برادرانه میان دو کشور تاکید و از نقش حامیانه عربستان از عراق در جنگ علیه تروریسم که کشورهای منطقه و جهان را تهدید می کند قدردانی کرد.

العبادی در این نامه از عربستان می خواهد تا به کشورش برای بازسازی مناطق آزاد شده کمک مالی کند چرا که عراق در حال حاضر به 100 میلیارد دلار نیاز دارد. وی ابراز امیدواری کرد که میزان حمایت مالی عربستان از عراق در جریان کنفرانس کشورهای کمک کننده به عراق که قرار است در 14 فوریه در کویت برگزار شود محسوس باشد.

پادشاه عربستان نیز بر آمادگی کشورش برای ارائه هر گونه حمایت و کمک به عراق برای بازسازی مناطق ویران شده تاکید و عنوان کرد که این کشور عمق استراتژیک عربستان به شمار می آید.