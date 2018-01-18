به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر پنج﻿شنبه در همایش بزرگ روحانیت و حوزه انقلابی که با حضور ۲۵۰۰ نفر از ائمه جمعه، جماعات و روحانیون شاغل در ادارات استان در حسینیه شهدای بسیج ناحیه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف دیگر انقلاب﻿های دنیا کاملا مردمی بود و بر این اساس در دنیا بی﻿نظیر و استثنایی برشمرده می﻿شود.

وی روحانیون را فرماندهان این انقلاب توصیف کرد و ابراز داشت: روحانیت و ائمه جماعات اصفهان همگام با روحانیون دیگر مناطق کشور در دوران﻿ پیش و پس از انقلاب، دوران دفاع مقدس و دفاع از رهبر معظم انقلاب نقش موثری داشتند.

مساجد از جمله مکان‌های برتر برای تشکیل جبهه فرهنگی است

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مساجد از جمله مکان‌های برتر برای تشکیل جبهه فرهنگی است، ابراز داشت: ائمه جماعات مسجد باید طرح‌ها و برنامه﻿ریزی﻿هایی را اجرا کنند تا جوانان بیش از گذشته جذب مساجد شوند.

وی اضافه کرد: هم‌افزایی،‌ ساماندهی و امید دادن به جوانان برای آینده﻿سازی کشورمان ضرورت دارد تا موجب تقویت ایمان و عمل صالح در میان آنها شود.

روحانیون بر انجام فعالیت‌های فرهنگی نظارت داشته باشند

آیت﻿الله مهدوی با بیان اینکه روحانیون باید به تأکیدات رهبر معظم انقلاب به عنوان دیده‌بان و فرمانده کل فرهنگی توجه داشته باشند، ابراز داشت: بنا بر توصیه﻿های رهبر معظم انقلاب باید روحیه انقلابی خود را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه روحانیون باید بر انجام فعالیت‌های فرهنگی نظارت داشته باشند، اظهار داشت: نباید با پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و جنبی زمان را هدر داد بلکه باید در ارتباط با مسائل اصلی فرهنگی برنامه﻿ریزی﻿های اصولی و با برنامه انجام دهیم.

دشمنان در پی سلب امید مردم هستند

امام جمعه موقت اصفهان با تاکید بر اینکه دشمنان شبهه پراکنی نسبت به عقاید، شایعه‌سازی و سیاه‌نمایی را دنبال می﻿کنند تا امید را از مردم سلب کنند، اضافه کرد: با توجه به این موضوع بصیرت‌افزایی و روشنگری وظیفه اصلی روحانیت و خبرگان است.