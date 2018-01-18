شهدای نفتکش سانچی در راه جهاد اقتصادی کشور جان خود را فدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی ظهر پنجشنبه در دیدار با کارکنان نفتکش شرکت ملی نفتکش در جزیره خارگ اظهار داشت: رشادت کارکنان خدوم و گمنام شرکت ملی نفتکش در کشتی سانچی در تاریخ ایران اسلامی ماندگار خواهد شد.

وی افزود: شهدای نفتکش سانچی در راه جهاد اقتصادی کشور جان خود را فدای ایران اسلامی کردند و مطمئنا مردم ایران اسلامی قدردان خدمات آنها خواهند بود.

بخشدار ویژه جزیره خارگ تصریح کرد: باید به نحو شایسته از خانواده‌های این شهدا قدردانی به عمل آید و مشکلات آنها به صورت کامل برطرف شود.

فعالیت در نفتکش کار بزرگی است

رئیس پایانه نفتی خارگ نیز اظهار داشت: بنا به دستور مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و به نمایندگی از کارکنان این شرکت برای ادای احترام به همکاران شرکت ملی نفتکش خدمت شما رسیده‌ایم این‌که این‌گونه مصیبت‌ها بسیار تلخ است.

عباس اسدروز افزود: حادثه‌ای که برای این کشتی و هموطنان ما پیش آمد فراتر از یک تصادف در دریا و یا عرق شدن کشتی بود این تصادف یک فاجعه ملی بود که در سراسر کشور بازتاب و انعکاس پیدا یافت بدون اغراق همه هموطنان ما از این حادثه متاثر شدند و خود را شریک غم خانواده های بازماندگان احساس می کنند کار در دریا کاری است پر مخاطره

وی افزود: دریا سمبل بی انتهایی سمبل عظمت و بزرگی است و دل به دریا زدن در ادبیات فارسی کنایه از انجام کارهای پرمخاطره است نقش کلیدی و با اهمیت شما در اقتصاد کشور به خصوص در شرایط تحریم ها موضوعی است که شاید خیلی از هموطنان ما در جریان جزییات آن نباشند ولی خدا می داند که چه کار پر ارج و با ارزشی انجام می دهید جای شما دراقتصاد کشور به خصوص در شرایط تحریم ها موضوعی است که شاید خیلی از هموطنان ما در جریان جزییات آن نباشند ولی خدا می داند که چه کار پر ارج و با ارزشی انجام می دهید جای شما در قلب ما عزیز و محترم است. این حادثه تلخ گرچه دل همه مارا به درد آورد ولی گوشه‌ای از مخاطرات کار دریانوردی را نیز نشان داد.

رئیس پایانه نفتی خارگ تصریح کرد: همه هموطنان ما دریافتند که کار در دریا چه کار بزرگی است و دریانوردی چه خطر بزرگی است. من همیشه در جمع همکاران عملیات دریایی به عظمت و بزرگی روح دریانوردان اشاره می‌کنم و اینکه کلنجار رفتن با امواج خروشان دریا هم به شجاعت نیاز دارد و هم به دانش،تخصص، علم و تجربه.

اسد روز یادآور شد: به دنبال اعلام عزای عمومی و دستور مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی خارگ به‌طور گسترده‌ای مراسم برگزار کردیم همه ما از صمیم قلب متاثر شدیم

وی گفت: اینها همه عزیزان و فرزندان ما بودند که متاسفانه در این حادثه غم‌انگیز جان خود را از دست دادند ما هم وظیفه خود می‌دانیم که در اینجا در عرشه این کشتی و در محضر شما به عنوان نمایندگان خانواده بزرگ نفتکش، ناوگان کشتیرانی و دریانوردان کشور عرض تسلیت کنیم.

مردم کارکنان «سانچی» را فراموش نمی‌کنند

جانشین شرکت ملی نفتکش در این مراسم اظهار داشت: براساس هماهنگی‌های انجام شده با مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش به‌ویژه منطقه خارگ مراسم مختلفی از سوی این شرکت در جزیره خارگ برگزار شده است و امروز اعضای شورای اداری با همکاری این شرکت و شرکت پایانه‌های نفتی ایران طی مراسم از یکی از نفتکش‌های این شرکت در پایانه نفتی خارگ بازدید به عمل آوردند.

مجید موسوی افزود: همکاران شهید ما در نفتکش سانچی جزو بهترین و قابل‌ترین دریانوردان ایران اسلامی بودند که مظلومانه از بین ما رفتند ولی هیچ‌گاه رشادت‌های آنها فراموش نخواهد شد.

وی ادامه داد: این افراد که در راه خدمت به میهن جان خود را از دست دادند به واقع افتخار بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند، مطمئنا راه آنها ادامه خواهد داشت.