تخلیه منازل اطراف منطقه انفجار در اسلامشهر/انشعابات وصل می شود

امیرالله حقیقی، پس از برگزاری ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انفجار گاز که ظهر پنج شنبه رخ داد، اظهار داشت: حادثه انفجار در اثر ترکیدگی لوله گاز رخ داد و بسیاری از خانه ها تا حدودی تخریب شده اند.

وی افزود: دستور تخلیه منازل به دلیل احتمال ریزش، در اطراف منطقه انفجار داده شد، این افراد در سوله بحران و دیگر اماکنی که برای اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است، استقرار خواهند یافت.

فرماندار اسلامشهر با تاکید بر وصل انشعابات آب، برق و گاز در منطقه، قبل از تاریکی هوا گفت: در خصوص وصل انشعابات دستورات لازم صادر شده است.

حقیقی ادامه داد: تا این ساعت حادثه مذکور فوتی نداشته است، اما ۶ نفر به بیمارستان منتقل شده و ۶ نفر هم سرپایی درمان شده اند.

وی از بررسی دقیق علت حادثه توسط کارشناسان خبر داد و گفت: تیم های ارزیاب و نیز گروه های خدماتی و ایمنی در محل حادثه حاضر هستند.

رییس ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر با بیان این که کلیه خسارات وارده به منازل آسیب دیده توسط سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد، از شهروندان خواست خونسردی خود را حفظ کنند.