چهارمین دوره مسابقات قرآن،اذان و نهج البلاغه در ارس برگزار می شود

ابراهیم نصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، قرآن محوری را اساس توسعه فرهنگی در مناطق آزاد دانست و گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهج البلاغه منطقه آزاد ارس ویژه ساکنان منطقه آزاد ارس، دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان منطقه آزاد ارس در محدوده شهرستان های خداآفرین و جلفا برگزار می شود.

مدیر فرهنگی آموزشی منطقه آزاد ارس با اشاره به این که این مسابقات بر اساس آیین نامه شورای راهبردی قرآن مناطق آزاد برگزار می شود خاطرنشان کرد: برگزاری منظم مسابقات قرآنی در منطقه آزاد ارس در چهارسال گذشته عامل بسیار موثری در ترویج فرهنگ قرآن آموزی بوده است.

نصیری در مورد رشته های برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهج البلاغه ادامه داد: این مسابقات با تاکید بیشتر بر مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه در سه گروه سنی زیر ۱۰ سال و زیر ۱۵ سال وبالای ۱۵ سال در رشته های قرائت ترتیل و تحقیق، حفظ تخصصی و عمومی، مفاهیم، اذان و نهج البلاغه برگزار می گردد

مدیر فرهنگی آموزشی منطقه آزاد ارس با اشاره به افزایش شرکت کنندگان در هر دوره از این مسابقات نسبت به دوره های قبلی تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرانی یکی از راهکارهای مفید و موثر در جهت تعلیم و تربیت و ترویج فرهنگ قران و اهل بیت علیه السلام است و باید گفت ۱۳۰ نفر در دوره اول برگزاری این مسابقات شرکت کرده بودند که این تعداد در دومین دوره به ۳۲۰ نفر افزایش یافته بود و در سومین دوره برگزاری آن تعداد شرکت کنندگان به ۵۵۰ نفر رسیده بود.

وی با تاکید بر حمایت منطقه آزاد ارس از فعالیت های قرآنی و فرهنگی خاطرنشان کرد: تاثیرنتیجه مثبت مسابقات و رویدادهای قرآنی برکسی پوشیده نیست و تاثیرگذاری آن به ویژه در گروه کودکان و نوجوانان مشهود بوده و تاثیر فعالیت های قرآنی را در ظهور حافظان و قاریان خردسال و نوجوان می مشاهده کرد.

وی ادامه داد : به طوری که اکنون بیش از ۵۰ حافظ خردسال و نوجوان در سطوح مختلف در موسسات قرآنی منطقه تربیت شده و می شوند.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد ارس در سال جاری میزبان دومین دوره مسابقات قرآن، اذان و نهج البلاغه مناطق آزاد کشور بود که با حضور ۱۵۰ نفر از نوابغ قرآنی مناطق آزاد در شهر جلفا برگزار گردید.