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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۰

در راستای افزایش امنیت مرزهای انگلیس و فرانسه انجام شد؛

کمک ۶۱ میلیون دلاری انگلیس به فرانسه برای ساماندهی پناهجویان کاله

کمک ۶۱ میلیون دلاری انگلیس به فرانسه برای ساماندهی پناهجویان کاله

دفتر نخست وزیر انگلیس از اعطای کمک ۶۱ میلیون دلاری این کشور به فرانسه برای افزایش امنیت مرزهای دو کشور و جا به جایی پناهجویان مستقر در کاله به نقاط دیگر فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی دیدار امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با ترزا می نخست وزیر انگلیس در لندن و بحث بر سر موضوع پناهجویان مقیم در جنگل های کاله واقع در مرز فرانسه و انگلیس، دولت انگلیس از قبول پرداخت کمک ۶۱.۶ میلیون دلاری خود به فرانسه برای افزایش کنترل مرزی میان دو کشور توسط پاریس و جلوگیری از تبدیل شدن جنگل کاله به جنگل پناهجویان خبر داد.

بر اساس این گزارش، دفتر ترزا می با اعلام این خبر، کمک اعطایی به دولت فرانسه را برای ساخت سیم خاردار و انتقال پناهجویان از جنگل کاله به بخش های دیگر فرانسه اعلام کرده است.

سخنگوی ترزا می در خصوص این توافق گفت: این (کمک مالی) برای سرمایه گذاری و تجهیز امکانات امنیتی در مرز با انگلیس است. ازآنجا که ما برای تمام مرزهای خود در سرتاسر انگلیس هزینه می کنیم، این را مد نظر داریم که هر کاری می توانیم برای کنترل مرزهای میان انگلیس و فرانسه و بلژیک انجام دهیم تا از امنیت آنها مطمئن شویم.

گفته می شود انگلیس از سال ۲۰۱۶ تاکنون مبلغ ۱۵۰ میلیون پوند برای ساماندهی به وضعیت امنیتی جنگل کاله، به فرانسه کمک کرده است.

اعطای این کمک های مالی نهایتا منجر به ساخت یک دیوار مرزی محکم برای جلوگیری از ورود پناهجویان به خاک انگلیس از طریق جنگل های کاله شده است. 

کد مطلب 4203515

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