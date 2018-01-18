مانور بزرگ فرضی زلزله در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور به منظور حفظ آمادگی نیروهای امدادرسان و ارزیابی توان دستگاههای اجرایی استان در زمان وقوع زلزله بصورت مانور لحظه صفر برگزار شد.

براساس سناریوی این زلزله کانون زمین لرزه یکی از مناطق حومه شهرستان ارومیه بود که بر اثر وقوع زلزله ای به بزرگی ۶.۴ ریشتری در پنج روستا خسارتهای جانی ومالی وارد شد که دستگاههای امداد و نجات باید در با رعایت تمامی اصول ایمنی در سریعترین زمان نسبت به تجهیز و ارسال کمک ها به محل اقدام کردند.

اقدامات در شرایط وقوع بحران شامل حین زلزله، امداد و نجات، اسکان اضطراری، آواربرداری و بازسازی در این سناریو پیش بینی شده بود که عملکرد دستگاهها براساس آن ارزیابی می شود.