  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

هفته بیستم لیگ برتر؛

نیمه اول دیدار تراکتور و سایپا با تساوی به پایان رسید

نیمه اول دیدار تراکتور و سایپا با تساوی به پایان رسید

نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و سایپا از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتورسازی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف سایپا رفت که این دیدار در پایان نیمه نخست با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

تیم تراکتورسازی این بازی را با ترکیب ژوردی مارتینز، محمدرضا مهدی‌زاده، محمد نادری، محمد ایران‌پوریان، رضا شربتی، مهدی کیانی، مهدی مهدی‌پور، دانیال اسماعیلی‌فر، احسان پهلوان، محمد ابراهیمی و فرزاد حاتمی آغاز کرد.

همچنین حامد فلاح‌زاده، محمد دانشگر، رضا علیاری، روزبه شاه‌علی‌دوست، امید خالدی، رضا اسدی، علی قلی‌زاده، مهدی ترابی، آرش رضاوند، محمدرضا سلیمانی و آرمان رمضانی هم ۱۱ بازیکن تیم سایپا بودند که از ابتدای نیمه نخست به میدان رفتند.

کد مطلب 4203519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها