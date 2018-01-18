نیمه اول دیدار تراکتور و سایپا با تساوی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتورسازی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف سایپا رفت که این دیدار در پایان نیمه نخست با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

تیم تراکتورسازی این بازی را با ترکیب ژوردی مارتینز، محمدرضا مهدی‌زاده، محمد نادری، محمد ایران‌پوریان، رضا شربتی، مهدی کیانی، مهدی مهدی‌پور، دانیال اسماعیلی‌فر، احسان پهلوان، محمد ابراهیمی و فرزاد حاتمی آغاز کرد.

همچنین حامد فلاح‌زاده، محمد دانشگر، رضا علیاری، روزبه شاه‌علی‌دوست، امید خالدی، رضا اسدی، علی قلی‌زاده، مهدی ترابی، آرش رضاوند، محمدرضا سلیمانی و آرمان رمضانی هم ۱۱ بازیکن تیم سایپا بودند که از ابتدای نیمه نخست به میدان رفتند.