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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۷

معاون اقتصادی استانداری ایلام:

برنامه ریزی اقتصادی ایلام با نگاه به سند آمایش سرزمینی تدوین شود

برنامه ریزی اقتصادی ایلام با نگاه به سند آمایش سرزمینی تدوین شود

ایلام-معاون امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: برنامه ریزی های حوزه اقتصادی استان باید با نگاه و رعایت سند آمایش سرزمینی استان تدوین و اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در طول حدود ۲۰ سال گذشته در مسئولیت های متعددی خدمت کرده ام و تلاش می کنم در هر مکانی منشا اثر باشم.

وی یادآور شد: تجربیات مختلفی در این مدت کسب کرده ام و امیدوارم بتوانم آن را در استان خود که به آن دین داشته و عشق می ورزم بکارگیری کنم و توفیق خدمت  به مردم ایلام را برای خود افتخار می دانم.

معاون استاندار ایلام افزود: تمامی برنامه ریزی ها باید با نگاه به سند آمایش سرزمینی تدوین و اجرایی شود.

درویشی گفت: در کنار پرداختن به مسائل جاری و کوتاه مدت باید نگاهی نیز به توسعه بلند مدت استان داشته و زیرساخت های حرکت در این حوزه را نیز مهیا کنیم.

وی تاکید کرد: پرداختن به اصل که همانا خدمت صادقانه به مردم است و دوری کردن از مسائل حاشیه ای از سوی مدیران مسئول بسیار حائز اهمیت است. 

ایوب درویشی به تازگی به عنوان معاون اقتصادی استاندار ایلام جایگزین حشمت الله عسگری شده است.

در طول ۳ ما گذشته نیز حیدر نعمتی سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت.

کد مطلب 4203523

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