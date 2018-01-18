باید زمینه حضور پزشکان متخصص در شهرستان ها فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا دارابی ظهر پنجشنبه درجلسه مجمع سلامت قوچان که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: اجتماعی کردن سلامت از جمله وظایف اساسی است و تا زمانی که کاهش حضور مردم در درمانگاه ها و بیمارستان ها را شاهد نباشم نتوانسته ایم در این حوزه موفق شویم.

وی افزود: باید بستر لازم را جهت ارتقای سلامت اجتماعی ایجاد کنیم و این نیز وظیفه برون سازمانی است و همه مردم باید در این موضوع مشارکت داشته باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص وجود خیرین در مجمع سلامت گفت: خیرین یک حرکت خودجوش دارند و نباید دولتی بدان نگاه کنیم، بلکه باید از این ظرفیت به صورت مردمی استفاده کنیم.

وی به شکل نگرفتن بخش خصوصی در حوزه درمان قوچان اشاره و ابراز کرد: مهاجرت مردم برای درمان به مشهد با وجود ۲۰۰ تخت بیمارستانی و جراح و متخصص لازم در قوچان مانع شکل گیری بخش خصوصی قوی در این شهرستان در حوزه در مان شده است.

دارابی بیان کرد : اگر می خواهیم انگیزه های ماندگاری پزشکان محقق شود باید علل های مختلفی همچون درآمد و فرهنگ حضور در شهرستان را ایجاد کنیم که هم انگیزه های ماندگاری فراهم شود ودر ادامه بتوانیم درمانگاه های خصوصی و کلینیک ها را ایجاد کنیم.

دارابی در خصوص نبود دستگاه سی تی اسکن در قوچان گفت: با توجه به مشکل خرابی دستگاه سی تی اسکن در قوچان، ظرف دو روز آینده قول اختصاص یک دستگاه سی تی اسکن جدید به بیمارستان موسی بن جعفر شهرستان اختصاص می دهیم.