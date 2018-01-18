واحدهای تولیدی ایلام از شبکه گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله قیصوری روز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید که سال ۹۵ به استان های محتلف ابلاغ شده است زمینه سازی برای تبدیل سوخت واحدهای تولیدی از سوخت مایع به گاز است.

وی افزود: در راستای این برنامه قرار شده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واحدهایی را که طی سه سال گذشته به طور مستمر از سوخت مایع استفاده کرده اند به وزارتخانه های صنعت، معدن ، تجارت و جهاد کشاورزی معرفی تا از این تسهیلات استفاده کنند.

وی تاکید کرد: ۲۱۵ واحد که در استان ایلام می توانند از این امکان بهره مند شوند شناسایی شده که تاکنون سوخت ۴۰ واحد از این تعداد به گاز تبدیل شده است.

قیصوری گفت: در چارچوب این برنامه ۲۴۰ میلیون تومان معافیت برای این واحدها در نظر گرفته می شود.

وی یادآور شد: تعدادی از مراکز حوزه گردشگری نیز می توانند از این امکان بهره مند شوند و در تلاش هستیم با رایزنی حوزه گردشگری را نیز که اعتقاد داریم به یک صنعت تبدیل شده از این تسهیلات منتفع کنیم.