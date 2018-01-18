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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۴

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس:

حرمت ایام فاطمیه در مراسمات دهه فجر حفظ شود

حرمت ایام فاطمیه در مراسمات دهه فجر حفظ شود

ارومیه – رئیس اداره تبلیغات اسلامی سلماس گفت: با توجه به تقارن دهه اول ایام فاطمیه با ایام الله دهه فجر در مراسمات باید حرمت اهل بیت حفظ شود.

وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت ویژه ای از آسیب های عزاداری و مداحی های ایام فاطمیه صورت گیرد عنوان کرد: توجه به سیره و زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در این ایام باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدلو اجرای مراسم سخنرانی و مداحی در ایام فاطمیه هر شب به میزبانی یکی از هئیت های مذهبی این شهرستان را از مهمترین برنامه های این اداره برشمرد و افزود: همچنین ایستگاه های صلواتی در شب شهادت و شام غریبان حضرت زهراء (س) در معابر عمومی برپا می شود.

وی توزیع بسته های فرهنگی مانند نرم افزارهای صوتی و تصویری، برگزاری گفتمان های دینی با موضوع فاطمه(س) شناسی، تهیه و توزیع چای، شربت، خرما و آش نذری را از دیگر برنامه ها در این ایام برشمرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با تبریک فرارسیدن سی و نهمین سالروز ایام الله دهه فجر خواستار برگزاری مراسمات باشکوه با حضور مردم و به خصوص جوانان شد و افزود: باید ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل آینده به درستی معرفی و منتقل شود.

در ادامه ی جلسه همچنین هیئت رئیسه جدید شورای هیئات مذهبی سلماس احکام خود را از رئیس اداره ی تبلیغات اسلامی دریافت کردند.

کد مطلب 4203531

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