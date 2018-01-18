حرمت ایام فاطمیه در مراسمات دهه فجر حفظ شود

وی با تاکید بر اینکه باید مراقبت ویژه ای از آسیب های عزاداری و مداحی های ایام فاطمیه صورت گیرد عنوان کرد: توجه به سیره و زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) در این ایام باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمدلو اجرای مراسم سخنرانی و مداحی در ایام فاطمیه هر شب به میزبانی یکی از هئیت های مذهبی این شهرستان را از مهمترین برنامه های این اداره برشمرد و افزود: همچنین ایستگاه های صلواتی در شب شهادت و شام غریبان حضرت زهراء (س) در معابر عمومی برپا می شود.

وی توزیع بسته های فرهنگی مانند نرم افزارهای صوتی و تصویری، برگزاری گفتمان های دینی با موضوع فاطمه(س) شناسی، تهیه و توزیع چای، شربت، خرما و آش نذری را از دیگر برنامه ها در این ایام برشمرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی با تبریک فرارسیدن سی و نهمین سالروز ایام الله دهه فجر خواستار برگزاری مراسمات باشکوه با حضور مردم و به خصوص جوانان شد و افزود: باید ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل آینده به درستی معرفی و منتقل شود.

در ادامه ی جلسه همچنین هیئت رئیسه جدید شورای هیئات مذهبی سلماس احکام خود را از رئیس اداره ی تبلیغات اسلامی دریافت کردند.