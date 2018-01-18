به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه نقش جهان، میزبان تیم صنعت نفت آبادان است که این دیدار در پایان نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

قضاوت این دیدار بر عهده محمد حسین زاهدی فرد است که حسن یوسفی و عسگر محمدی به عنوان کمک داور او را همراهی می کنند.

در دیگر دیدار این هفته نیز تیم پارس جنوبی جم از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه تختی جم بوشهر به مصاف تیم استقلال خوزستان رفت که این دیدار در پایان نخست با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان پایان یافت.

تک گل تیم پارس جنوبی در نیمه نخست را حسین پورامینی در دقیقه ۸ بازی به ثمر رساند.

وحید کاظمی، قضاوت این دیدار را بر عهده دارد که مهدی الوندی و اسد حاج محمدی هم به عنوان کمک داور وی را همراهی می کنند.