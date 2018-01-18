تصادف در محور سلماس ۲ فوتی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، این تصادف که در محور سلماس – حوی در گردنه قره تپه ظهر امروز روی داد موجب فوت دو نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.
این تصادف توسط یک وانت پیکان با کامیون رخ داده و علت حادثه در دست بررسی است.
ارومیه – تصادلف در محور سلماس –خوی ظهر امروز پنجشنبه دو فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، این تصادف که در محور سلماس – حوی در گردنه قره تپه ظهر امروز روی داد موجب فوت دو نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.
این تصادف توسط یک وانت پیکان با کامیون رخ داده و علت حادثه در دست بررسی است.
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