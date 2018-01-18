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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۴۴

تصادف در محور سلماس ۲ فوتی داشت

تصادف در محور سلماس ۲ فوتی داشت

ارومیه – تصادلف در محور سلماس –خوی ظهر امروز پنجشنبه دو فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصادف که در محور سلماس – حوی در گردنه قره تپه ظهر امروز روی داد موجب فوت دو نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.

این تصادف توسط یک وانت پیکان با کامیون رخ داده و علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 4203537

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