پاکبان شهرداری تبریز در اثر تصادف با یک خودرو درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنج شنبه پاکبان شهرداری منطقه۶ تبریز در حین اجرای وظیفه و بر اثر سانحه تصادف فوت کرد.

سهند خطیبی، پاکبان ۳۱ ساله درحین انجام وظیفه بر اثر برخورد خودرو درگذشت. راننده پس از تصادف، متواری شده و تا به حال پیدا نشده است.

شهردار تبریز در پیامی، ضایعه درگذشت پاکبان جوان شهرداری تبریز را در سانحه تصادف صبح امروز، تسلیت گفت.

شهین باهر در این پیام، با تسلیت این ضایعه دلخراش، به بازماندگان، همکاران و خانواده شهرداری تبریز، از درگاه ایزد منان برای این پاکبان خدوم، غفران واسعه الهی و برای خانواده‌ وی، صبر و شکیبایی مسئلت کرده‌است.

وی همچنین در این پیام با اشاره به ضرورت ایمن‌سازی محیط کاری، تاکید کرده‌است: مدیران حوزه خدمات باید تدابیر لازم را برای خدمت‌رسانی پاکبانان و کارگران، در فضای ایمن و به‌دور از حوادث کاری، فراهم کند.