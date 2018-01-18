جشن های دهه فجر با حضور گسترده مردم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ورهرام ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر امسال در این شهرستان اظهارداشت: انقلاب اسلامی مولود هئیت های مذهبی و مساجد است که با حمایت های مردمی به ثمر رسید باید در جشن ها حضور مردم پررنگ تر باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهداء در اسلام عنوان کرد: در دین مبین اسلام مقام ودرجه شهداء با مقام پیامبران خدا آمده است ودر روز قیامت با پیامبران خداوند محشور می شوند.

حجت السلام ورهرام در ادامه اظهارداشت: در مکتب اسلام، از خود گذشتگی در راه خدا و دفاع از حق در بالاترین حد، ارزشگذاری شده است و فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی در متن اسلام از درخشش و ویژگی برجسته ای برخوردار است.

رئیس اداره ی تبلیغات اسلامی پیرانشهر افزود: دستاورد اساسی حضرت امام خمینی(ره) در رهبری انقلاب اسلامی، احیاء اسلام ناب محمدی(ص) و مهمترین ویژگی آن احیاء فرهنگ شهادت و ایثارگری بود.

وی یاد آور شد: با مروری گذرا در فرایند نهضت امام خمینی (ره) و قوام نظام اسلامی به خوبی می توان دریافت که اگر فرهنگ شهادت طلبی و ایثارگری نبود، نه انقلاب به پیروزی می رسید و نه نظام اسلامی دوام می یافت، همانگونه که در صدر اسلام نیز اگر این ویژگی نبود نه اسلام شکل گرفته بود و نه دوام می یافت.

در ادامه جلسه بعد از بحث وتبادل نظر اعضای کمیته تصمیماتی در ۷ بند بمنظور تدوین برنامه های گرامیداشت شهداء وایثارگران از جمله مراسم مهمانی لاله ها، مراسم تجلیل از خانواده های معظم شهداء، ایثارگران وجانبازان به تصویب رسید.