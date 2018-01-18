به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیا ظهر امروز در دیدار رؤسای دانشگاه‌های استان یزد با استاندار یزد اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ هزار دانشجو در سطح دانشگاه‌های استان یزد تحصیل می کنند که یزد در کشور نسبت به جمعیت بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد و از نظر کیفی نیز در جایگاه خوبی قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه از نظر رشته ها نیز تنوع خوبی در دانشگاه‌های استان وجود دارد، افزود: استان یزد این قابلیت را دارد که به قطب آموزش عالی در کشور تبدیل شود.

رئیس دانشگاه یزد یادآور شد: در حال حاضر ۵۰ درصد از دانشجویان استان یزد در مقطع کارشناسی، ۱۸ درصد در مقطع کاردانی، ۲۵ درصد در مقطع کارشناسی ارشد، سه درصد دکترای تخصصی و چهار درصد در مقطع دکترای حرفه ای مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های یزد در زمینه فناوری نیز پیشرفت‌های خوبی داشته‌اند و ارتباط خوبی با شرکت‌های دانش بنیان، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان دارند.

اولیا بیان کرد: دانشگاه‌های استان با چالش‌هایی نیز مواجه هستند که از آن جمله می‌توان به وجود ظرفیت‌های خالی اشاره کرد که این امر در برخی شهرستان‌ها بحرانی شده است.

وی تصریح کرد: این امر سبب شده بسیاری از منابع، تجهیزات و فضاهای دانشگاهی در استان یزد بلا استفاده باقی بماند.

رئیس دانشگاه یزد اظهار داشت: قرار بود تجمیع و ادغامی بین برخی دانشگاه‌ها انجام شود که البته مباحث حقوقی دارد اما اگر بخواهیم اقدام موثری انجام دهیم، باید در این زمینه ورود کنیم.

وی یکی دیگر از چالش‌های استان یزد را مهاجرت نخبگان دانست و افزود: به لحاظ بودجه ای و برخی مسائل حاشیه ای برای جذب اساتید نخبه در دانشگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که لازم است در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.

اولیا با ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه یزد نیز عنوان کرد: در این دانشگاه کانون‌های تفکر راه اندازی شده و تلاش شده در مورد موضوعات استان اقدامات موثر انجام دهیم که از جمله آنها می توان به کانون تفکر آب اشاره کرد.

وی از تلاش برای افزایش آمار دانشجویان خارجی خبر داد و گفت: تلاش می کنیم این آمار به ۲۰۰ نفر برسد و اکنون بیشتر دانشجویان از عراق و افغانستان هستند اما درخواست‌هایی از آفریقا و آسیای شرقی نیز داشته ایم که بیشتر تمایل به تحصیل در رشته های علوم انسانی دارند.