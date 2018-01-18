بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان روز جمعه برای عموم رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از محیط زیست استان زنجان، سید رضا موسوی با اشاره به اینکه به مناسبت روز هوای پاک فردا جمعه، بازدید از موزه تاریخی طبیعی زنجان رایگان است، گفت: همزمان با روز هوای پاک برنامه‌های مختلفی در سطح شهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تصویب قانون هوای پاک برای نخستین بار گفت: به همین مناسبت شعار روز هوای پاک در سال‌جاری «قانون هوای پاک، قانون نفس» است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان ادامه داد: روز جمعه جشن هوای پاک با مشارکت حفاظت محیط زیست استان، اداره کل آموزش و پرورش استان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شهرداری زنجان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تشکلهای زیست محیطی استان در محل موزه کارخانه کبریت زنجان برگزار خواهد شد.

موسوی گفت: ساعت ۸ صبح الی ۹ ورزش صبحگاهی برگزار خواهد شد و سپس صبحانه برای ورزشکاران در نظر گرفته شده است و در ادامه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ و ۱۶ الی ۲۰ نیز جشن هوای پاک با بخش متنوعی همچون ایستگاه نقاشی، ایستگاه گریم کودکان، مسابقه، گروه موسیقی، نمایش، دهکده پاک و ... اجرا و برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز جمعه دکتر موسوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه زنجان خواهد بود و محیط بانان و کارشناسان استان نیز در تمامی شهرهای استان در نماز جمعه این هفته حضور گسترده ای خواهند داشت. در شهر ابهر نیز رئیس محیط زیست شهرستان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه خواهند بود.