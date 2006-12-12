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۲۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۴۰

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی- قطر/

حسین روحانی به فینال راه یافت

حسین روحانی به فینال راه یافت

حسین روحانی کاراته کا وزن 60- کیلوگرم کشورمان با غلبه بر حریف ویتنامی به دیدار فینال این وزن در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی راه یافت.

به گزارش خبرنگارمهراز دوحه قطر، حسین روحانی که با برتری برابرحریفانی از لبنان و مغولستان به دیدار نیمه نهایی وزن 60- کیلوگرم مسابقات کاراته بازیهای آسیایی دوحه راه یافته بود، در این مرحله به مصاف انگوک انگوین از ویتنام رفت و توانست با غلبه بر این حریف قدرتمند راهی دیدار نهایی شود.

روحانی در دیدارنیمه نهایی که دقایقی پیش برگزار شد، توانست با نتیجه 7 بر4 مقابل حریف مغولستانی به برتری رسیده و راهی دیدار نهایی مسابقات کاراته بازیهای آسیایی دوحه در وزن 60- کیلوگرم شود. 

وی در دیدار نهایی به مصاف کوناسیلان از مالزی می رود.  

کد مطلب 420356

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