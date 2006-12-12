حسین روحانی به فینال راه یافت

به گزارش خبرنگارمهراز دوحه قطر، حسین روحانی که با برتری برابرحریفانی از لبنان و مغولستان به دیدار نیمه نهایی وزن 60- کیلوگرم مسابقات کاراته بازیهای آسیایی دوحه راه یافته بود، در این مرحله به مصاف انگوک انگوین از ویتنام رفت و توانست با غلبه بر این حریف قدرتمند راهی دیدار نهایی شود.

روحانی در دیدارنیمه نهایی که دقایقی پیش برگزار شد، توانست با نتیجه 7 بر4 مقابل حریف مغولستانی به برتری رسیده و راهی دیدار نهایی مسابقات کاراته بازیهای آسیایی دوحه در وزن 60- کیلوگرم شود.

وی در دیدار نهایی به مصاف کوناسیلان از مالزی می رود.