به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرجلیلی پیش از ظهر امروز در دیدار رؤسای دانشگاه‌های استان با استاندار یزد به تشریح تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی یزد پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در سال ۶۲ به عنوان اولین دانشگاه یزد بعد از انقلاب تاسیس شد.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه در ابتدا ۳۰ دانشجو پذیرش کرده است، افزود: در حال حاضر ۵ هزار و ۶۰۰ دانشجو داریم در پنج دانشکده این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

میرجلیلی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در بین ۵۶ دانشگاه علوم پزشکی کشور در زمینه آموزش بر اساس برخی رتبه بندی‌ها هشتم و بر اساس برخی رتبه بندی‌های دیگر در رده چهارم کشور قرار دارد.

وی افزود: این دانشگاه هم اکنون از جمله دانشگاه‌های تیپ یک است و از نظر آموزشی در همه رشته ها به جز دو رشته، فوق تخصص تربیت می کنیم.

میرجلیلی ادامه داد: در این دانشگاه بیش از دو دهه است که فوق تخصص زنان و زایمان تربیت می شود و این امر در کشور بی‌نظیر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اظهار داشت: از نظر آموزش در وضعیتی هستیم که سال گذشته از بین ۱۳ دانشجویان نمونه کشور، سه نفر از دانشگاه علوم پزشکی استان یزد انتخاب شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری در بخش درمان و سلامت و صنعت سلامت بیان کرد: در حال حاضر یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا، اقتصاد سلامت است و اگر استان می‌خواهد به سمت صنعت پاک برود می توانیم نیازهای خود را اعلام کنیم و صنعتگران در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند.

میرجلیلی با اشاره به اینکه اکنون برخی تجهیزات ساده از خارج از کشور وارد می‌شود در حالی که با سرمایه گذاری می توان صنعت آن را در استان ایجاد کرد، افزود: جلساتی با صنایع در این زمینه داشته ایم اما نیاز به کار سنگین تری وجود دارد.