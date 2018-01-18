به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین بازی از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، تیم تراکتورسازی از ساعت ۱۴:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف سایپا رفت که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان علی دایی به پایان رسید.

مهدی ترابی در دقیقه ۶۳ برای تیم سایپا گلزنی کرد تا تیمش از میزبان پیش بیفتد، اما محمد ایران‌پوریان در دقیقه ۷۰ برای تراکتورسازی گل زد تا نتیجه را به تساوی بکشد. این نتیجه تا دقیقه ۷۵ با تساوی ادامه داشت تا اینکه مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی، برای بار دوم گلزنی کند و سایپا را از حریف پیش انداخت. این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید تا شاگردان علی دایی با یک پیروزی ارزشمند از تریز به تهران بازگردند.

قضاوت این دیدار بر عهده حمید حاج ملک بود که علی اکبر نوری و حسن انتظاری نیز به عنوان کمک داور در این دیدار حضور داشتند.

تیم تراکتورسازی این بازی را با ترکیب ژوردی مارتینز، محمدرضا مهدی‌زاده، محمد نادری، محمد ایران‌پوریان، رضا شربتی، مهدی کیانی، مهدی مهدی‌پور، دانیال اسماعیلی‌فر، احسان پهلوان، محمد ابراهیمی و فرزاد حاتمی آغاز کرد. البته این تیم با توجه به کسب نتایج ضعیف هفته های اخیر، یحیی گل‌محمدی را روی نیمکت نداشت و مسئولیت هدایت تیم بر عهده مجتبی حسینی بود.

همچنین حامد فلاح‌زاده، محمد دانشگر، رضا علیاری، روزبه شاه‌علی‌دوست، امید خالدی، رضا اسدی، علی قلی‌زاده، مهدی ترابی، آرش رضاوند، محمدرضا سلیمانی و آرمان رمضانی هم ۱۱ بازیکن تیم سایپا بودند که از ابتدای نیمه نخست به میدان رفتند.