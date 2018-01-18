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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

استاندار تهران:

اجرای کمربندی فرون آباد-عباس آبادتسریع شود/فرون آباد درمسیر توسعه

اجرای کمربندی فرون آباد-عباس آبادتسریع شود/فرون آباد درمسیر توسعه

پاکدشت- استاندار تهران در بازدید روز پنج شنبه خود از شهرستان پاکدشت، شهر فرون آباد را شهری در مسیر توسعه دانست و بر تسریع در اجرای طرح کمربندی فرون آباد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر پنج شنبه با حضور در شهرستان پاکدشت از طرح کمربندی «فرون آباد-عباس آباد» و شهر بین المللی خشکبار در فرون آباد بازدید کرد.

استاندار تهران روند اجرای طرح کمربندی فرون آباد در شهرستان پاکدشت را مطلوب دانست و گفت: برای این طرح ردیف مشخصی از بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است.

وی به مشخصاتی از این کمربندی اشاره کرد و افزود: این کمربندی به طول ۳۲ کیلومتر است که تاکنون زیرساخت ۱۱ کیلومتر از آن انجام شده است.

استاندار تهران بر تسریع در اجرای طرح کمربندی فرون آباد تاکید کرد.

کوروش میرزایی، شهردار فرون آباد نیز در این دیدار توضیحاتی در خصوص اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در شهر فرون آباد ارائه داد.

فرون‌آباد ، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت است، که در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران قرار دارد.

کد مطلب 4203562

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