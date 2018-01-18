پرداخت حقوق معوقه پرسنل شهرداری نیازمند ۵ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر ، بیگ محمد پور به نمایندگی از شهرداران شهرستان بیجار در نشست فعالان اقتصادی این شهرستان با استاندار کردستان که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، به برخی از مشکلات شهرداری های این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت:شهرداری بیجار با مشکلات زیادی مواجه است که رفع این مشکلات نیازمند توجه ویژه به این نهاد است.

وی افزود: لازم است تا وظایف شهرداریها مورد بازنگری قرار بگیرد و وظایف با تنوعات اقلیمی گنجانده شود.

بیگ محمد پور بر تسریع افتتاح کمربندی اشاره کرد و گفت: تردد خودروهای سنگین در داخل شهر باعث می شود تا زیر ساخت های شهری مورد تخریب قرار بگیرد.

وی همچنین خواستار رفع مشکلات شهرک صنعتی شد و بیان داشت: باید در راستای رفع موانع و مشکلات شهرک صنعتی برنامه ریزی لازم صورت بگیرد.

شهردار بیجار به مازاد نیروی کاری در شهرداری اشاره و عنوان کرد: طبق چارت سازمانی تعداد نیروهای مرد نیاز ۱۸۰تفر است اما در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: در شهر بابارشانی نیز باید ورودی این شهر ایجاد شود تا از این شهر هم به عنوان دروازه ورودی شهرستان از مسیر استان همدان استفاده شود.

ریس شورای شهرستان بیجار نیز در ادامه این جلسه از شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی یاد کرد و گفت: شهرداری ها همواره به عنوان یک نهاد اجتماعی هستند اما در حال حاضر به عنوان یک نهاد بدهکار شناخته شده است.

حاجعلی افشار همچنین به روستای تاریخی خسرو آباد اشاره کرد و گفت: روستای خسرو آباد و مسجد جامع این شهر جز سابقه های ارزشمند تاریخی شهرستان است بنابراین لازم است تا مسیر ورودی این روستا با نصب تابلو و اعلام مناطق تاریخی به مسافران معرفی شود.

وی در ادامه با انتقاد از نبود نیروی کارشناس در حوزه های مختلف شهرداری گفت: لازم است در حوزه های مختلف شهرداری از کارشناسان توانمد استفاده شود.

افشاری ضمن تاکید بر استفاده از درآمد های پایدار بیان داشت: ایجاد درآمد پایدار بسیار مهم است اما تثبیت آن مهمتر است.